В Печерском суде Виктору Медведчуку выбирают меру пресечения. Поддержать его пришла свита однопартийцев: Рабинович, Кива, Шуфрич, Бойко и другие.

За свое поведение в суде партийцы ОПЗЖ получили замечание от судьи Вячеслава Пидпалого. Все потому, что "шныряли туда-сюда" во время выступления прокуроров.

Обратите внимание Суд избирает меру пресечения Виктору Медведчуку: онлайн-трансляция

"Нам что, нельзя в туалет выйти?"

Во время выступления второго прокурора по делу слово взял судья, перебив его речь. Он извинился и обратился к депутатам. С иронией судья Пидпалый спросил, не хотят ли нардепы, чтобы вместо него заседание вел Дмитрий Разумков.

Если вы не уважаете суд, то что вы здесь делаете? Вы демонстрируете всем телеканалам пренебрежительное отношение как к суду, так и к обществу,

– отметил судья.

Судья пристыдил нардепов из-за того, что они ходили туда-сюда и общались между собой. На реплику судьи одиозный Вадим Рабинович рявкнул, что они выходили в туалет. Он с претензией перебил судью и грубо спросил: "Можно нам в туалет выходить?"

На это судья ответил, что никто не имеет права покидать зал суда без разрешения следователя. На это слово взял Юрий Бойко и попросил прощения.

Впрочем, судья сказал, что отношение к суду они уже показали, поэтому извиняться перед судом не стоит. Извинение стоит просить у общества.

Виктора Медведчука обвиняют в хищении газового месторождения "Глубокая", где заложено более 8 миллионов тонн нефти.

Дело Медведчука: главное