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      Судебная реформа выстроила вертикаль, которая замыкается в Банковой, – советник Зеленского

      22 Читати новину українською
      Администрация Порошенко
      Администрация Порошенко / Фото из открытых источников

      Вся судебная реформа происходила таким образом, чтобы не сделать судей независимыми и выстроить определенную вертикаль, которая бы замыкалась в Администрации Президента.

      Такое мнение высказал советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка в прямом эфире 24 канала.

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      По его словам, роль Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии была построена так, якобы прямых связей нет, но эти два органы держали в страхе и связи с Банковой всю судебную систему.

      Очевидно, что Высший совет правосудия имеет в своем составе много людей, которых нельзя назвать нейтральными и политически незаангажированными. И проблема в том, что мы не сможем законом перезагрузить ВРП, поскольку она защищена Конституцией. Поэтому мы вроде и имеем успешную судебную реформу, но одновременно с тем есть такие позорные факты недобросовестности,
      – ответил Рябошапка.

      Он заявил, что одной из возможностей для улучшения работы этих двух органов является привлечение большего количества общественных или международных экспертов.

      Кроме того, Рябошапка заверил, что НАПК в принципе недееспособный орган и нет шансов на его обновление. "Там очевидно должно быть новое руководство и "очищенный" аппарат. А НАБУ и САП еще имеют шансы, если они начнут работать совместно", – добавил он.

      Смотрите видео: полное интервью с Русланом Рябошапкой

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики САП НАБУ НАПК Администрация Президента Высший совет правосудия Судьи
      Источник: 24 канал
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