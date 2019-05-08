Антикоррупционный суд: когда, кого, как и за что

Процесс создания Высшего антикоррупционного суда продолжался почти 2 года: заработать он должен 5 сентября. На рассмотрении каких дел сосредоточится и с какими проблемами суд уже столкнулся – в материале 24 канала.

Тернистый путь законопроекта

7 июня 2018 года парламент принял закон "О Высшем антикоррупционном суде" (ВАСУ). Дискуссии о необходимости его создания шли примерно два года. Сторонники этой идеи убеждали – без этого суда Украина не сможет преодолеть коррупцию. Зато оппоненты утверждали – довольно создавать новые органы, к результатам работы которых много вопросов. Мол, это только деньги, выброшенные на ветер, потому что в той же Европе нет антикоррупционных судов – там все суды антикоррупционные. Правда, всепоглощающему размаху украинской коррупции может позавидовать едва ли не любая европейская страна.

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В то же время, создание антикоррупционного суда – одно из главных требований от МВФ для продолжения сотрудничества. Именно это стало ключевым аргументом для депутатов нажать кнопки "за" и запустить новый суд.



Депутаты проголосовали за создание антикоррупционного суда

Определяющее право вето

Основные бои при принятии закона велись над нормой – кто же имеет право последнего слова в назначении судей: судейские органы и их политические кураторы или все независимые международные эксперты. Если Банковая настаивала на первом варианте, то МВФ – на втором. Как следствие, позиция МВФ победила и независимые эксперты получили право вето для нечестных судей. Эта норма действительно беспрецедентна, поскольку раньше такого предохранителя при назначении на ключевые должности не было. К примеру, при подборе кадров для Верховного суда независимые эксперты имели лишь совещательные голоса.

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Благодаря такому подходу у экспертов не было претензий к новоизбранным председателе ВАСУ Ольги Танасевич и заместителе Евгению Круку, которых выбрали 7 мая. В тот же день собрание судей ВАСУ утвердило 6 следственных судей, несмотря на то, что к нескольким из них ранее общественные организации выражали свои предостережения. Ранее, 11 апреля, 35 судей ВАСУ и Апелляционной палаты ВАСУ приняли присягу.

Основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе подчеркнул, что конкурс в ВАСУ можно охарактеризовать как уникальный: было максимальное доверие к международным экспертам, которые имели право вето в отборе судей.

Прежде всего Антикоррупционный суд – обязательная организация, которая завершит борьбу с коррупцией в Украине. Это уникальный прецедент в Украине, который продемонстрировал, как, задействуя совершенно новые подходы, избрать судей, которые действительно будут независимыми,

– отметил Вашадзе.

Антикоррупционный суд лишь для ТОПов?

А вот на вопрос в каких делах будет сосредоточится ВАСУ, к сожалению, даже экспертам сложно однозначно ответить.

Сам суд до сих пор не знает, на каких делах он сосредоточится. Проблема в том, что сначала, когда был принят закон о ВАСУ, в заключительных положениях закона было указано, что он будет рассматривать только те дела, которые расследует НАБУ. Но, через месяц, в июле 2018 года, были приняты изменения, согласно которым антикоррупционный суд должен рассматривать все дела о коррупционных преступлениях, фактически независимо от того, кто завершал расследование,

– отмечает эксперт Центра политико-правовых реформ, Николай Хавронюк.

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К подследственности антикоррупционного суда относят дела относительно:

хищения государственного имущества, которое было совершено с использованием служебного положения;

злоупотребление влиянием, властью или служебным положением;

использование бюджетных денег не по назначению;

предоставление бюджетных денег или кредитов с государственной сметы без прописанных в нем назначений;

предложение или предоставление взятки должностному, чиновнику, руководителю госпредприятий;

подкуп аудитора, нотариуса, оценщика;

хищение, повреждение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей и тому подобное.

Эти дела будут рассматриваться ВАСУ, если размер предмета преступления или причиненного ущерба будет превышать 960 000.



С составом суда определились, теперь стоит сосредоточиться на рассмотрении дел

Сегодня, по подсчетам Государственной судебной администрации, ВАСУ должен принять к своему производству примерно 7 тысяч дел. Конечно, это совершенно неподъемное количество. Ведь будет всего 38 судей, из которых 26 – будут рассматривать дела в первой инстанции, другие – следственные судьи. В то же время, эти 26 судей должны рассматривать дела группами из трех человек. Таким образом, остается возможность создать не более восьми троек. Каждая тройка может рассматривать только одно дело. Фактически они могут рассматривать одновременно несколько дел, но это никак не может быть 7 тысяч.

Сейчас ситуация такова, что судьи районных местных судов, относящихся к подсудности ВАСУ, ждут когда наконец можно будет передать эти дела в новообразованный суд. Пожалуй, это сделать им не придется, ведь судьи самого антикоррупционного суда не склонны принимать все эти 7 тысяч дел: они готовят обоснования толкования законодательства. Наверное, с этим и связан перенос начала деятельности суда аж на 5 сентября,

– предполагает Николай Хавронюк.

В ожидании приговоров

К подследственности НАБУ и, соответственно, подсудности ВАСУ также принадлежат статьи Уголовного кодекса, которые гласят о нарушении установленных правил оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов; похищении, вымогательстве наркотиков, психотропных веществ или аналогов, оборудования для их изготовления или присвоения; похищении, вымогательстве огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или их присвоении. Но стоит уточнить, что эти производства будут рассматриваться только при условии, что эти действия совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения. И еще при условии, что убытки превышают 960 тысяч гривен.

На самом деле таких дел очень мало. Я бы сказал, что их нет. Большинство дел – просто злоупотребление служебным положением, хищение чужого, преимущественно государственного имущества путем злоупотребления служебным положением. И, конечно, взяточничество,

– добавляет Николай Хавронюк.

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В то же время, ВАСУ будет рассматривать только дела, которые на момент его создания не начали рассматривать суды общей юрисдикции. В то же время, закон запрещает бесконтрольно передавать дела топ-коррупционеров на рассмотрение других судов. Передать дело НАБУ в другой суд все же можно. Но только по решению трех судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Что касается приговоров. Если 5 сентября ВАСУ начнет работать, то уже в октябре могут быть приговоры. Учитывая, что не все дела одинаково сложные, например, в делах получения неправомерной выгоды, их можно будет вынести даже за три дня. Поэтому Украина ожидает результаты работы нового суда и надеется, что он будет действительно антикоррупционным.