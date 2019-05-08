Антикорупційний суд: коли, кого, як і за що

Процес створення Вищого антикорупційного суду тривав майже 2 роки: запрацювати він повинен 5 вересня. На розгляді яких справ зосередиться та з якими проблемами суд вже стикнувся – в матеріалі 24 каналу.

Тернистий шлях законопроекту

7 червня 2018 року парламент ухвалив закон "Про Вищий антикорупційний суд" (ВАСУ). Дискусії щодо необхідності його створення точились приблизно два роки. Прихильники цієї ідеї переконували – без цього суду Україна не зможе подолати корупцію. Натомість, опоненти твердили – досить створювати нові органи, до результатів роботи яких є багато запитань. Мовляв, це лише гроші викинуті на вітер, бо в тій же Європі немає антикорупційних судів – там всі суди антикорупційні. Щоправда, всепоглинаючому розмаху української корупції може позаздрити чи не будь-яка європейська країна.

Читайте також: Хороший старт, – Центр протидії корупції про Танасевич в Антикорупційному суді

Водночас, створення антикорупційного суду – одна з головних вимог від МВФ для продовження співпраці. Саме це стало ключовим аргументом для депутатів натиснути кнопки "за" і запустити новий суд.



Депутати проголосували за створення антикорупційного суду

Визначальне право вето

Основні бої при ухваленні закону точились над нормою – хто ж матиме право останнього слова у призначенні суддів: суддівські органи та їхні політичні куратори чи все ж незалежні міжнародні експерти. Якщо Банкова наполягала на першому варіанті, то МВФ – на другому. Як наслідок, позиція МВФ перемогла і незалежні експерти отримали право вето для недоброчесних суддів. Ця норма справді є безпрецедентною, оскільки раніше такого запобіжника при призначенні на ключові посади не було. Приміром, при підборі кадрів для Верховного суду незалежні експерти мали лише дорадчі голоси.

Читайте також: Не має сумнівних доходів та родичів, – аналітики про голову Антикорупційного суду

Завдяки такому підходу в експертів не було претензій до новообраних голови ВАСУ Ольги Танасевич та заступника Євгена Крука, яких обрали 7 травня. Того ж дня збори суддів ВАСУ затвердили 6 слідчих суддів, незважаючи на те, що до кількох з них раніше громадські організації висловлювали свої застереження. Раніше, 11 квітня, 35 суддів ВАСУ та Апеляційної палат ВАСУ склали присягу.

Засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе підкреслив, що конкурс до ВАСУ можна охарактеризувати як унікальний: була максимальна довіра до міжнародних експертів, які мали право вето у відборі суддів.

Передовсім Антикорупційний суд – обов’язкова інституція, яка завершить боротьбу з корупцією в Україні. Це унікальний прецедент в Україні, який продемонстрував, як, задіюючи абсолютно нові підходи, обрати суддів, які справді будуть незалежними,

– наголосив Георгій Вашадзе.

Антикорупційний суд лише для ТОПів?

А от на питання на яких справах зосередиться ВАСУ, на жаль, навіть експертам складно однозначно відповісти.

Сам суд до цих пір не знає, на яких справах він зосередиться. Проблема в тому, що спочатку, коли був ухвалений закон про ВАСУ, у прикінцевих положеннях закону було зазначено, що він розглядатиме лише ті справи, які розслідує НАБУ. Але, через місяць, в липні 2018 року, було ухвалено зміни, згідно з якими антикорупційний суд має розглядати всі справи про корупційні злочини, фактично незалежно від того, хто завершував розслідування,

– зазначає експерт Центру політико-правових реформ, Микола Хавронюк.

Читайте також: Сміх крізь сльози: кого судова система захищає, а кого карає з усією строгістю закону

До підслідності антикорупційного суду відносять справи щодо:

розкрадання державного майна, яке було вчинене з використанням службового становища;

зловживання впливом, владою або службовим становищем;

використання бюджетних грошей не за призначенням;

надання бюджетних грошей чи кредитів з державного кошторису без прописаних в ньому призначень;

пропозиція або надання хабаря посадовцю, чиновнику, керівнику держпідприємств;

підкуп аудитора, нотаріуса, оцінювача;

викрадення, пошкодження, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток тощо.

Ці справи розглядатимуться ВАСУ, якщо розмір предмету злочину або завданих збитків перевищуватиме 960 000.



Зі складом суду визначились, тепер варто зосередитись на розгляді справ

Сьогодні, за підрахунками Державної судової адміністрації, ВАСУ має взяти до свого провадження приблизно 7 тисяч справ. Звісно, це абсолютно непідйомна кількість. Адже буде всього 38 суддів, з яких 26 – розглядатимуть справи у першій інстанції, інші – слідчі судді. Водночас, ці 26 суддів мають розглядати справи групами з трьох чоловік. Таким чином, лишається можливість створити не більше восьми трійок. Кожна трійка може розглядати лише одну справу. Фактично вони можуть розглядати одночасно кілька справ, але це аж ніяк не може бути 7 тисяч.

Наразі ситуація така, що судді районних місцевих судів, які належать до підсудності ВАСУ, чекають коли нарешті можна буде передати ці справи до новоствореного суду. Мабуть, це зробити їм не доведеться, адже судді самого антикорупційного суду не схильні приймати всі ці 7 тисяч справ: вони готують обґрунтування тлумачення законодавства. Напевне, з цим і пов’язане перенесення початку діяльності суду аж на 5 вересня,

– припускає Микола Хавронюк.

В очікуванні вироків

До підслідності НАБУ і, відповідно, підсудності ВАСУ також належать статті Кримінального кодексу, де йдеться про порушення встановлених правил обігу наркотиків, психотропних речовин та їх аналогів; викрадення, вимагання наркотиків, психотропних речовин або аналогів, обладнання для їх виготовлення чи привласнення; викрадення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або їх привласнення. Але варто уточнити, що ці провадження розглядатимуться лише за умови, що ці дії вчинено службовою особою з використанням свого службового становища. І ще за умови, що збитки перевищують 960 тисяч гривень.

Насправді таких справ надзвичайно мало. Я б сказав, що їх майже немає. Більшість справ – просте зловживання службовим становищем, викрадення чужого, переважно державного майна, шляхом зловживання службовим становищем. І, звичайно, хабарництво,

– додає Микола Хавронюк.

Читайте також: Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання

Водночас, ВАСУ розглядатиме лише справи, які на момент його створення не почали розглядати суди загальної юрисдикції. Водночас, закон забороняє безконтрольно передавати справи топ-корупціонерів на розгляд інших судів. Передати справу НАБУ до іншого суду все ж можна. Але лише за рішенням трьох суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Щодо вироків. Якщо 5 вересня ВАСУ почне працювати, то вже в жовтні можуть бути вироки. Враховуючи, що не всі справи однаково складні, приміром, у справах отримання неправомірної вигоди, їх можна буде винести навіть за три дні. Тож Україна очікує на результати роботи нового суду і сподівається, що він буде справді антикорупційним.