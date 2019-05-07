Не має сумнівних доходів та родичів, – аналітики про голову Антикорупційного суду

Новообрана голова Антикорупційного суду Олена Танасевич має прозорі статки, не приймала сумнівних рішень і не задіяна в корупції.

Про це у коментарі 24 каналу розповів Іван П'ятак, старший аналітик "ЧЕСНО. Фільтруй суд".

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Він підтвердив інформацію, вказану на сайті "ЧЕСНО.Суду", про те, що аналітики не знайшли будь-яких порушень щодо критеріїв доброчесності Танасевич.

П'ятак пояснив, що перевіряли всю інформацію у вільному доступі на основі документів, що містяться в досьє кандидата на посаду: майнові декларації, декларації доброчесності, родинні зв'язки та інші відомості.

Перевірялася інформація на предмет 5 критеріїв доброчесності: непричетність до корупції або кримінальних правопорушень, наявність прозорих статків та відповідність стилю життя задекларованим статкам, непричетність до порушення прав людини, дотримання етичних правил та непричетність до ухвалення сумнівних рішень,

– уточнив він.

Відповідаючи на питання, коли зможе запрацювати Антикорупційний суд, Іван П'ятак висловив спільне бачення "ЧЕСНО. Фільтруй суд" – до кінця літа-на початку осені ця судова установа почне свою роботу, вважають аналітики.

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Що таке Вищий антикорупційний суд і як його створювали?

Орган судової влади, який буде розглядати справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.

Закон про створення Вищого антикорупційного суду було ухвалено в червні 2018 року. Восени кандидати до ВАС пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.



Судді ВАС повинні відповідати таким вимогам:

- мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;

- суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";

- мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.



6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів обрала переможців конкурсу на посади у Вищому антикорупційному суді України. За її поданням 11 квітня Президент Петро Порошенко призначив своїми указами на посади 38 суддів ВАС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За словами гаранта, серед них є судді, науковці і адвокати.



Повний список суддів Вищого антикорупційного суду – дивіться тут.