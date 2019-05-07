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      Не имеет сомнительных доходов и родственников, – аналитики о главе Антикоррупционного суда

      38 Читати новину українською
      Елена Танасевич
      Елена Танасевич / radiosvoboda.org

      Новоизбранная председатель Антикоррупционного суда Елена Танасевич имеет прозрачное состояние, не принимала сомнительных решений и не задействована в коррупции.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Иван Пятак, старший аналитик "ЧЕСТНО. Фильтруй суд".

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      Он подтвердил информацию, указанную на сайте "ЧЕСТНО.Суду", о том, что аналитики не нашли каких-либо нарушений в отношении критериев добропорядочности Танасевич.

      Пятак пояснил, что проверяли всю информацию в свободном доступе на основе документов, содержащихся в досье кандидата на должность: имущественные декларации, декларации добродетели, родственные связи и другие сведения.

      Проверялась информация на предмет 5 критериев добропорядочности: непричастность к коррупции или уголовным преступлениям, наличие прозрачных состояния и соответствие стиля жизни задекларированному богатству, непричастность к нарушению прав человека, соблюдения этических правил и непричастности к принятию сомнительных решений,
      – уточнил он.

      Отвечая на вопрос, когда сможет заработать Антикоррупционный суд, Иван Пятак выразил общее видение "ЧЕСТНО. Фильтруй суд" – до конца лета-начала осени это судебное учреждение начнет свою работу, считают аналитики.

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      Что такое Высший антикоррупционный суд и как его создавали?
      Орган судебной власти, который будет рассматривать дела относительно топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.
      Закон о создании Высшего антикоррупционного суда был принят в июне 2018 года. Осенью кандидаты в ВАС прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.

      Судьи ВАС должны отвечать следующим требованиям:
      – иметь опыт работы в должности судьи от 5 лет, или в должности адвоката 7 лет или научной деятельности в сфере права от 7 лет;
      – судья Антикоррупционного суда должен будет отвечать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";
      – иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей выбрала победителей конкурса на должности в Высшем антикоррупционном суде Украины. По ее представлению 11 апреля Президент Петр Порошенко назначил своими указами на должности 38 судей ВАС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По словам гаранта, среди них есть судьи, ученые и адвокаты.

      Полный список судей Высшего антикоррупционного суда – смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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