Так, судей Одесского апелляционного суда Альбину Кабегроб и Вадима Прибылова уволили.
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Отставка судей
Служители Фемиды сами написали заявление на увольнение. Их рассмотрел ВСП.
Стерненко отмечал, что на судей могли давить. Активист предположил, что от них требовали заключить его в тюрьму, однако судьи "совершили беспредел меньше", присудив год условно.
Что известно о деле Стерненко
- Активиста приговорили в феврале к более 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Дело касалось похищения экс-депутата районного совета Сергея Щербича. Следствие убеждало, якобы Стерненко похитил чиновника, чтобы забрать у него 300 гривен.
- После оглашения приговора по всей Украине вспыхнули масштабные протесты в поддержку активиста.
- Сам Стерненко назвал дело политизированным. Поэтому его адвокаты подали на апелляцию.
- Уже 9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения активисту и отправил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Впоследствии, 31 мая Стерненко оправдали.
- Правда, активиста признали виновным по статьям о незаконном обращении с оружием и похищении человека. Фактически ему дали 1 год условного за хранение 1 патрона. Это решение принимали именно эти судьи, которых уволили.
- Стерненко не согласился с решением суда, поэтому будет обжаловать его в Верховном суде.
- Также суд оправдал соратника Стерненко Руслана Демчука.