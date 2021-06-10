Так, суддів Одеського апеляційного суду Альбіну Кабегроб та Вадима Прібилова звільнили.

До теми Судді Стерненка зі "справи про 1 патрон" подали у відставку

Відставка суддів

Служителі Феміди самі написали заяву на звільнення. Їх розглянула ВРП.

Стерненко зазначав, що на суддів могли тиснути. Активіст припустив від них вимагали ув'язнити його, однак судді "вчинили свавілля менше", присудивши рік умовно.

Що відомо про справу Стерненка

Активіста засудили у лютому до понад 7 років в'язниці з конфіскацією майна. Справа стосувалась викрадення ексдепутата районної ради Сергія Щербича. Слідство переконувало, начебто Стерненко викрав чиновника, аби забрати в нього 300 гривень.

Після оголошення вироку по всій Україні спалахнули масштабні протести на підтримку активіста.

Сам Стерненко назвав справу політизованою. Тож його адвокати подали на апеляцію.

Вже 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід активісту і відправив його з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Згодом, 31 травня Стерненка виправдали.

Щоправда, активіста визнали винним за статтями про незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини. Фактично йому дали 1 рік умовного за зберігання 1 патрона. Це рішення приймали саме ці судді, яких звільнили.

Стерненко не погодився з рішенням суду, тому оскаржуватиме його у Верховному суді.

Також суд виправдав соратника Стерненка Руслана Демчука.



Справа Стерненка / Інфографіка 24 каналу