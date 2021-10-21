Прокурор просил судей конфисковать 3 миллиона гривен в пользу государства. Однако судьи ВАКС не удовлетворили это ходатайство.

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Это уже не первое дело о гражданской конфискации, которое попало на рассмотрение ВАКС.

Что известно о деле против Волынца

Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец не указал в декларации 2020 года источник происхождения почти 3 миллионов гривен на покупку квартиры в Печерском районе Киева. Сам депутат пояснил журналистам, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает".

Волынец не упомянул о ней в декларации, так как считал это "необязательным". В то же время специалисты в сфере противодействия коррупции утверждают, что депутат должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт.

Обратите внимание! Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что стоимость квартиры Волынца достигала более 7 миллионов гривен.

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Учитывая законные доходы депутата ему не хватало на квартиру около 3 миллионов гривен. Именно столько прокурор и просил конфисковать в доход государства. Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, это уже второе дело о гражданской конфискации, которое попало на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда. В августе эта же коллегия конфисковала у депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы более 1,2 миллиона гривен, которые он якобы получил от сдачи в аренду жомовой ямы на Полтавщине.

Полный текст публикации ЦПК:

Судьи ВАКС отказались конфисковать 3 миллиона гривен у депутата Волынца. Судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, Андрей Бицюк и Владимир Воронько отказались конфисковать часть стоимости элитной квартиры народного депутата из "Батькивщины" Михаила Волынца.

В апреле журналисты "Радио Свобода" обнаружили в декларации Волынца, что он приобрел трехкомнатную квартиру в элитном комплексе "Бульвар фонтанов" на Печерске в Киеве. Ее стоимость достигала более 7 миллионов гривен. При этом учитывая законные доходы депутата ему не хватало на квартиру около 3 миллионов гривен. Именно столько прокурор и просил конфисковать в доход государства.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Это второе дело о гражданской конфискации, которое попало на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда. В августе эта же коллегия конфисковала у депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы более 1,2 миллиона гривен, которые он якобы получил от сдачи в аренду жомовой ямы на Полтавщине.