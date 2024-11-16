Об этом говорится 24 Канал сообщает со ссылкой на публикацию издания "Цензор".

Дело касается двух векселей – на 5 миллионов гривен и 15,5 миллиона гривен, которые якобы выданы компанией "ВАК "Новая Технология". При этом в "Новой Технологии" утверждают, что это попытки бывших партнеров довести компанию до банкротства. Товарного долга по этим векселям не существует и компания не предоставляла своему руководителю разрешения подписывать векселя. Однако две судебные инстанции вынесли решение в пользу кредиторов, отмечает издание.

Судьи Хозяйственного суда Киевской области и Северного апелляционного хозяйственного суда рассмотрели ряд дел, в которых предприятие оспаривало такие векселя. Однако судьи свели законность требований кредиторов только к факту пребывания у них векселей. Так, Хозяйственный суд Киевской области 1 ноября 2023 отказал в удовлетворении иска "ВАК "Новая Технология", которое оспаривало вексель на 5 миллионов гривен, а 12 сентября 2024 Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение. Таким образом суды узаконили возможность руководителю выдать вексель без разрешения. Компания подала кассационные жалобы на эти решения, они находятся на рассмотрении Верховного Суда,

– пишет "Цензор".

В публикации отмечается, что тем самым судьи разрешили взыскание миллионных сумм по векселям, которые предприятие никогда не выдавало. И такие решения несут угрозу и другим предприятиям в Украине.

"Сводя законность требований кредиторов только к факту существования у них векселей, суды создают риски для предприятий. Поэтому бизнес не может быть защищен от нанятого им директора, который в любой момент может выписать кому угодно вексель, что повлечет наличие долга, который невозможно будет обжаловать", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что законодательство позволяет взыскание по таким векселям даже без суда – через нотариуса. Это может привести к блокированию счетов предприятия и списанию средств в упрощенном порядке, предупреждает издание. Эта схема также может использоваться для рейдерства. Фиктивные векселя могут помочь недобросовестным должникам инициировать банкротство кредиторов и влиять на распределение их активов.