Детали коррупционной схемы шокируют. Белгород-Днестровский в Одесской области стал настоящим "местом паломничества" для мужчин, которые хотели после развода самостоятельно воспитывать ребенка. В 2023 году местный суд принял более 800 решений в пользу пап. Рекорд для города, где – менее 50 тысяч человек.

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В то же время выяснилось, что за циничной услугой в Белгород-Днестровский горрайонный суд обращаются мужчины из разных уголков Украины. В частности, там "засветились" ухилянти из Киева, Чернигова, Львова. По данным НАБУ, это стало возможным благодаря тому, что массово заключали фиктивные договоры об аренде жилья в Белгород-Днестровском районе.

В общей сложности на этот суд пришлось 30% таких решений от всей страны. В СБУ говорят, что к сделке причастны сотрудники суда и посредники. По данным СМИ, скандальные решения принимала "фантастическая" четверка:

Александр Боярский;

Сергей Савицкий;

Валентин Заверюха;

Юлия Шевчук.

В САП и НАБУ отметили, что один из фигурантов дела задержан во время получения неправомерной выгоды. Теперь "законнику" грозит до 10 лет лишения свободы.

Уклонявшихся искали в соцсетях

Уклонявшихся разыскивали в соцсетях. Стоила "услуга" до 3,5 тысяч долларов. Все должно быть очень секретно, однако уклонисты и их родные "палились" в соцсетях.

В частности, журналисты обратили внимание на супругов Игоря и Ульяну Верхогляд. Согласно решению суда, их несовершеннолетний ребенок уже несколько лет живет с заботливым папой. Тем временем "горе-мать" "самоустранилась от выполнения должным образом своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка".

Однако соцсети Ульяны демонстрируют обратное. Ульяна – заботливая мама и жена. Женщина охотно демонстрирует жизнь с мужем и дочерью. В частности, постит фото из отдыха и семейных праздников. Когда журналисты обратились к Ульяне за комментарием, женщина отказалась общаться.

Также в ходе расследования удалось установить, что часто мужчины уезжали за границу без детей. Иногда – их дети вообще жили на временно оккупированной территории.