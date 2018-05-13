Судье, которая ведет дело Нели Штепы начинают угрожать

Судья, которая сейчас ведет дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, заявила об угрозах. Перед последним судебным заседанием Елена Саркисян получила сообщение, где в тексте неизвестный напомнил, что за Штепой стоит "русский мир", а у судей есть семьи.

Об этом информировало Hromadske.

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Об угрозах женщина уже уведомила Генпрокуратуру и Высший Совет правосудия. Текст сообщения опубликовали на официальном сайте Высшего совета правосудия.

"5 мая 2018 года в 17: 21 на мой мобильный телефон пришло смс-сообщение с неизвестного мне номера телефона такого содержания: "Вы будете судить (вместо имени пробел, – ред.), передайте своим судьям, что (вместо имени пробел, – ред.) не одна, за ней стоит "русский мир", а у вас семьи", — говорится в сообщении.

В документе, обнародованном на сайте, имя обвиняемой заменены большими пробелами, однако время, на которое назначено подготовительное заседание (7 мая, 14:00) и состав коллегии (Попова, Горчакова, Саркисян) соответствуют времени заседания и составу коллегии по делу Штепы.

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Во время судебного процесса над бывшим городским головой Славянска Донецкой области Нелей Штепой судей запугивали. Коллегия Жовтневого райсуда Харькова, который рассматривает дело бывшего городского головы Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Штепы председательствующему судье и запасным судьям. Таким образом, дело Штепы направят на повторное рассмотрение.

По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда. Теперь в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала. 11 января Ленинский райсуд Харькова прервал заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, поскольку все трое судей взяли самоотвод.

Экс-главу Славянска Нелю Штепу освободили из СИЗО под домашний арест 20 сентября 2017 года. Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей, и создании террористической группы или организации. Кроме того, предъявлено обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

Напомним, впервые суд над экс-мером Славянска начался в октябре 2014 года. А 20 сентября Ленинский райсуд Харькова отпустил ее из СИЗО и отправил под домашний арест, обязав носить электронный браслет. 16 января 2018 года стало известно, что опальная экс-мэр Славянска Неля Штепа вышла на свободу, однако до сих пор находится под домашним арестом, но уже без электронного браслета. А уже 12 февраля этого года прокуратура Харькова подала новое ходатайство об аресте экс-мэра Славянска.