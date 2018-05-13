19:45
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Судді, яка веде справу Нелі Штепи починають погрожувати

394 Читать новость на русском
Неля Штепа
Неля Штепа / slavdelo.dn.ua

Суддя, яка зараз веде справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, заявила про погрози. Перед останнім судовим засіданням Олена Саркісян отримала повідомлення, де у тексті невідомий нагадав, що за Штепою стоїть "русский мир", а у суддів є сім‘ї.

Про це інформувало Hromadske.

Читайте також: Харківський суд знову переніс розгляд справи одіозної екс-очільниці Слов'янська Нелі Штепи

Про погрози жінка вже повідомила Генпрокуратуру та Вищу Раду правосуддя. Текст повідомлення опублікували на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

"5 травня 2018 року о 17: 21 на мій мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з невідомого мені номера телефону такого змісту: "Ви будете судити (замість ім'я пробіл, – ред.), передайте своїм суддям, що (замість ім'я пробіл, – ред.) не одна, за нею стоїть "русский мир", а у вас сім'ї", — йдеться в повідомленні.

У документі, оприлюдненому на сайті, ім'я обвинуваченої замінено великими пробілами, однак час, на який призначено підготовче засідання (7 травня, 14:00) і склад колегії (Попова, Горчакова, Саркісян) відповідають часу засідання і складу колегії у справі Штепи.

Читайте також: Як живеться одіозній Штепі на волі: відео

Під час судового процесу над колишньою міською головою Слов'янська Донецької області Нелею Штепою суддів залякували. Колегія Жовтневого райсуду Харкова, що розглядає справу колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, задовольнила відвід, заявлений захисниками Штепи головуючому судді і запасним суддям. Таким чином, справу Штепи направлять на повторний розгляд.

За словами адвоката Штепи Олександра Тананакіна, це відведення вже дев'ятого складу суду. Тепер у Жовтневому райсуді Харкова має розпочатися п'ятий розгляд справи щодо Штепи з самого початку. 11 січня Ленінський райсуд Харкова перервав засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, оскільки усі троє суддів узяли самовідвід.

Нагадаємо, вперше суд над екс-меркою Слов'янська розпочався у жовтні 2014 року. А 20 вересня Ленінський райсуд Харкова відпустив її із СІЗО і відправив під домашній арешт, зобов'язавши носити електронний браслет. 16 січня 2018 року стало відомо, що опальна екс-мер Словянська Неля Штепа вийшла на свободу, проте ще досі перебуває під домашнім арештом, але вже без електронного браслету. А вже 12 лютого цього року прокуратура Харкова подала нове клопотання про арешт екс-мера Слов'янська.

Теги: Новини України Неля Штепа Слов'янськ Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук