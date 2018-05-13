Судді, яка веде справу Нелі Штепи починають погрожувати

Суддя, яка зараз веде справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, заявила про погрози. Перед останнім судовим засіданням Олена Саркісян отримала повідомлення, де у тексті невідомий нагадав, що за Штепою стоїть "русский мир", а у суддів є сім‘ї.

Про це інформувало Hromadske.

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Про погрози жінка вже повідомила Генпрокуратуру та Вищу Раду правосуддя. Текст повідомлення опублікували на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

"5 травня 2018 року о 17: 21 на мій мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з невідомого мені номера телефону такого змісту: "Ви будете судити (замість ім'я пробіл, – ред.), передайте своїм суддям, що (замість ім'я пробіл, – ред.) не одна, за нею стоїть "русский мир", а у вас сім'ї", — йдеться в повідомленні.

У документі, оприлюдненому на сайті, ім'я обвинуваченої замінено великими пробілами, однак час, на який призначено підготовче засідання (7 травня, 14:00) і склад колегії (Попова, Горчакова, Саркісян) відповідають часу засідання і складу колегії у справі Штепи.

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Під час судового процесу над колишньою міською головою Слов'янська Донецької області Нелею Штепою суддів залякували. Колегія Жовтневого райсуду Харкова, що розглядає справу колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, задовольнила відвід, заявлений захисниками Штепи головуючому судді і запасним суддям. Таким чином, справу Штепи направлять на повторний розгляд.

За словами адвоката Штепи Олександра Тананакіна, це відведення вже дев'ятого складу суду. Тепер у Жовтневому райсуді Харкова має розпочатися п'ятий розгляд справи щодо Штепи з самого початку. 11 січня Ленінський райсуд Харкова перервав засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, оскільки усі троє суддів узяли самовідвід.

Нагадаємо, вперше суд над екс-меркою Слов'янська розпочався у жовтні 2014 року. А 20 вересня Ленінський райсуд Харкова відпустив її із СІЗО і відправив під домашній арешт, зобов'язавши носити електронний браслет. 16 січня 2018 року стало відомо, що опальна екс-мер Словянська Неля Штепа вийшла на свободу, проте ще досі перебуває під домашнім арештом, але вже без електронного браслету. А вже 12 лютого цього року прокуратура Харкова подала нове клопотання про арешт екс-мера Слов'янська.