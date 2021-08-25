Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Это случилось 11 августа.
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Осужденного до 3 лет Гребенюка ОАСК восстановил в должности
ОАСК принял решение восстановить Эдуарда Гребенюка в должности. Более того, в суде решили, что Гребенюк не способствовал узурпации власти Януковичем, а также – не нарушал прав и свобод людей.
ОАСК решил, что:
- он был уволен из МВД незаконно;
- безотлагательно восстановить его в должности;
- выплатить полковнику 680 тысяч гривен "за вынужденный прогул";
- удалить сведения о Эдуарде Гребенюке из реестра люстрированных.
Предварительно известно, что во время Евромайдана он был заместителем начальника ГУ МВД – начальником милиции общественной безопасности в Черниговской области. С мая по октябрь 2014 года – на аналогичной должности в Одесской области.
Судили его именно за причастность к силовому разгону палаточного городка активистов Евромайдана в Чернигове 25 ноября 2013 года.
Коротко о деле Гребенюка
- Суд признал виновным экс-замглаву милиции Чернигова и Одессы Эдуарда Гребенюка в злоупотреблении властью и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (Евромайдана).
- Гребенюку инкриминировали организацию сноса палаточного городка черниговского Евромайдана 25 ноября 2013 года.
- Полковника приговорили к 3 годам тюрьмы со штрафом в размере 8 500 гривен, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.