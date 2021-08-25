Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Це трапилось 11 серпня.
До теми Екскомандир "Беркута" Шаповалов, який поновлявся в МВС, безслідно зник
Засудженого до 3 років Гребенюка ОАСК поновив на посаді
ОАСК ухвалив рішення поновити Едуарда Гребенюка на посаді. Ба більше, у суді вирішили, що Гребенюк не сприяв узурпації влади Януковичем, а також – не порушував прав та свобод людей.
Так, ОАСК вирішив, що:
- він був звільнений з МВС незаконно;
- невідкладно відновити його на посаді;
- виплатити полковнику 680 тисяч гривень "за вимушений прогул";
- видалити відомості про Едуарда Гребенюка з реєстру люстрованих осіб.
Попередньо відомо, що у час Євромайдану він був заступником начальника ГУ МВС –начальником міліції громадської безпеки в Чернігівській області. З травня по жовтень 2014 року – на аналогічній посаді в Одеській області.
Судили його саме за причетність до силового розгону наметового містечка активістів Євромайдану в Чернігові 25 листопада 2013 року.
Коротко про справу Гребенюка
- Суд визнав винним екс-заступника голови міліції Чернігова та Одеси Едуарда Гребенюка у зловживанні владою і незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (Євромайдану).
- Гребенюкові було інкриміновано організацію знесення наметового містечка чернігівського Євромайдану 25 листопада 2013 року
- Полковника засудили до 3 років тюрми зі штрафом у розмірі 8500 гривень, проте звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік.