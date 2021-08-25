Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Це трапилось 11 серпня.

До теми Екскомандир "Беркута" Шаповалов, який поновлявся в МВС, безслідно зник

Засудженого до 3 років Гребенюка ОАСК поновив на посаді

ОАСК ухвалив рішення поновити Едуарда Гребенюка на посаді. Ба більше, у суді вирішили, що Гребенюк не сприяв узурпації влади Януковичем, а також – не порушував прав та свобод людей.

Так, ОАСК вирішив, що:

він був звільнений з МВС незаконно;

невідкладно відновити його на посаді;

виплатити полковнику 680 тисяч гривень "за вимушений прогул";

видалити відомості про Едуарда Гребенюка з реєстру люстрованих осіб.

Попередньо відомо, що у час Євромайдану він був заступником начальника ГУ МВС –начальником міліції громадської безпеки в Чернігівській області. З травня по жовтень 2014 року – на аналогічній посаді в Одеській області.

Судили його саме за причетність до силового розгону наметового містечка активістів Євромайдану в Чернігові 25 листопада 2013 року.

Коротко про справу Гребенюка