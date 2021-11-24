Летом 2021 года суд рассмотрел протокол об административном нарушении от полиции. В нем говорилось о том, что 3 февраля администратор заведения нарушил карантин.

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Считали, что нарушитель виновен

Администратор не пришел в суд. Несмотря на это, суд считал, что его вина подтверждается достаточными, надлежащими и допустимыми доказательствами по делу. Например, протоколом об административном правонарушении, рапортом, фотоснимками.

Наказать администратора не удалось

Однако нарушителя не наказали, поскольку истек трехмесячный срок. Поэтому суд закрыл дело за истечением сроков привлечения к административной ответственности. Наконец решение судья резюмировал: "отправить на х*р".

Заметим, ссылка на это решение уже недоступна.

Обратите внимание! В решении говорится, что нарушение произошло по адресу Парковая дорога, 2. Журналист Евгений Куксин пишет, что это было в заведении "Зеленый театр".

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Решение суда / Скриншот из госреестров