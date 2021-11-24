Влітку 2021 року суд розглянув протокол про адмінпорушення від поліції. У ньому мовилось про те, що 3 лютого адміністратор закладу порушив карантин.

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Вважали, що порушник винний

Адміністратор не прийшов до суду. Попри це, суд вважав, що його вина підтверджується достатніми, належними та допустимими доказами у справі. Наприклад, протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом, фотознімками.

Покарати адміністратора не вдалось

Проте порушника не покарали, оскільки сплив тримісячний термін. Відтак суд закрив справу за закінченням термінів притягнення до адміністративної відповідальності. Насамкінець рішення суддя резюмував: "відправити на х*р".

Зауважимо, посилання на це рішення вже недоступне.

Зверніть увагу! У рішенні мовиться, що порушення сталось за адресою Паркова дорога, 2. Журналіст Євген Куксін пише, що це було у закладі "Зелений театр".

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Рішення суду / Скриншот з держреєстрів