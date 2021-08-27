О том, что судья Николай Гусак подал в отставку, свидетельствует повестка дня заседания Высшего совета правосудия на 7 сентября.

Кстати Офис Президента обжаловал восстановление Тупицкого в КСУ

Источники СМИ сообщают, что вскоре еще несколько судей подадут в отставку. Впрочем, их имен журналисты не раскрывают.

Что известно о Николае Гусаке

Это член Высшего совета правосудия в 2017 – 2019 годах, член Первой Дисциплинарной палаты.

В 2015 году назначен членом Высшего совета юстиции президентом Украины и принес присягу.

С 2001 по 2016 год работал судьей в Верховном суде.

Как сообщает СМИ, Николай Гусак – это 12-ый судья Верховного Суда из 190 работающих, который подал в отставку за последние несколько лет. В частности, в 2019 году из ВС ушел 1 судья, в 2020 году – 9, в 2021 году – 1.

Напомним. Скандал вокруг Верховного Суда поднялся после того, как этот высший орган судебной власти признал незаконным и противоправным указ Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. У президента Украины это вызвало крайне негативную реакцию. Зеленский назвал это попыткой сорвать проведение судебной реформы.