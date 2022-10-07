В рекордные сроки петиция собрала голоса

На сайте электронных петиций на 7 октября петицию подписали 25 тысяч граждан. Автор петиции – волонтер, военнослужащая и депутат Киевского горсовета Алина Михайлова.

Внимание Судью Львова, у которого обнаружили гражданство России, отчислили из штата Верховного Суда

Наличие российского гражданства у судьи, который принимает решение именем Украины и, к тому же, занимает высокую административную должность в судебной системе, является угрозой государственности и вершиной некомпетентности правоохранительных органов на восьмом году войны с Россией,

– отметила автор.

Михайлова призвала президента Украины Владимира Зеленского инициировать проведение проверки соответствующими государственными органами и в случае подтверждения обнародованных журналистами фактов воспользоваться своими полномочиями и прекратить гражданство Богдана Львова.

Теперь эту петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский и опубликовать официальный ответ.

Что этому предшествовало

Журналисты "Схем" обнаружили, что судья Львов имеет российское гражданство, которое получил в 90-х годах, а в 2012 году обновил российский паспорт после достижения 45-летия.

Сам Львов отрицал информацию СМИ. Судья написал заявление в Государственное бюро расследований, в котором пожаловался на журналистов, а также обратился в Службу безопасности Украины.

В свое время Богдан Львов работал судьей в Высшем хозяйственном суде. Также он возглавлял Высший хозяйственный суд до реформы высшего (кассационного) правосудия.

20 сентября стало известно, что Львову не смогли выразить недоверие. Большинство судей Кассационного хозяйственного суда (КХС) в составе Верховного Суда не поддержали внесение в повестку дня вопроса о выражении доверия или недоверия Львову.

5 октября судью Богдана Львова отчислили из штата Верховного Суда из-за наличия у него российского гражданства.

Больше о скандале в Верховном суде: смотреть видео