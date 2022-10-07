У рекордні терміни петиція зібрала голоси

На сайті електронних петицій станом на 7 жовтня петицію підписали 25 тисяч громадян. Авторка петиції – волонтерка, військовослужбовиця та депутатка Київської міськради Аліна Михайлова.

Увага Суддю Львова відрахували зі штату Верховного Суду через російське громадянство

Наявність російського громадянства у судді, який ухвалює рішення іменем України та, до того ж обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності і вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з Росією,

– зазначила авторка.

Михайлова закликала президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатись своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова.

Тепер цю петицію має розглянути президент Володимир Зеленський та опублікувати офіційну відповідь.

Що цьому передувало

Журналісти "Схем" виявили, що суддя Львов має російське громадянство, яке отримав у 90-их роках, а у 2012 році оновив російський паспорт після досягнення 45-річчя.

Сам Львов заперечував інформацію ЗМІ. Суддя написав заяву до Державного бюро розслідувань, в якій поскаржився на журналістів, а також звернувся до Служби безпеки України.

Свого часу Богдан Львов працював суддею у Вищому господарському суді. Також він очолював Вищий господарський суд до реформи найвищого (касаційного) правосуддя.

20 вересня стало відомо, що Львову не змогли висловити недовіру. Більшість суддів Касаційного господарського суду (КГС) у складі Верховного Суду не підтримали внесення до порядку денного питання про висловлення довіри чи недовіри Львову.

5 жовтня суддю Богдана Львова відрахували зі штату Верховного Суду через наявність в нього російського громадянства.

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