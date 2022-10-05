Наказ про відрахування Богдана Львова підписали 4 жовтня. Всеволод Князєв зазначив, що рішення ухвалювали відповідно до норм Конституції України.

Богдан Львов має російське громадянство

Богдан Львов був суддею ВС у Касаційному господарському суді. Його відкликали з відпустки, а далі припинили повноваження.

Служба безпеки України підтвердила, що за даними російських реєстрів, Богдан Львов має паспорт держави-агресора. Відповідно до Основного закону України, повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. Враховуючи ці обставини та керуючись профільним законодавством, Верховний Суд усунув Львова з посади.

Наказ щодо припинення повноважень Богдана Львова / Фото Верховного Суду

Князєв запевнив, що це безпрецендентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та профільного закону застосовують вперше.

Але в часи повномасштабної війни з Росією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів,

– підкреслили в наказі.

Сам суддя Богдан Львов все заперечує

У Верховному Суді зазначили, що Богдан Львов заперечує наявність паспорта Росії. Разом з тим у органі переконані, що його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету суду. Мовляв, у суспільства може виникнути недовіра до рішень Верховного Суду. А цього ніколи не повинно статися.

Також Всеволод Князєв запевнив, що Богдана Львова не позбавляли права доказувати відсутність російського громадянства. Втім, доки інформацію не буде спростовано у законом визначеному порядку, Верховний Суд спиратиметься на відомості СБУ.

Зверніть увагу! СБУ повідомила Верховний Суд про російське громадянство Богдана Львова 3 жовтня. Тоді у відомстві зазначили, що перевірка даних продовжується.

Що відомо про Богдана Львова

Богдан Львов був головою Касаційного господарського суду ВС. 3 жовтня провели збори щодо усунення його з цієї посади. Результати голосування були такі: "за" – 21, "проти" – 18. Тож Богдан тоді залишився на своїй посаді.