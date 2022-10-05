Указ об отчислении Богдана Львова подписали 4 октября. Всеволод Князев отметил, что решение принималось в соответствии с нормами Конституции Украины.

Богдан Львов имеет российское гражданство

Богдан Львов был судьей Верховного суда в Кассационной хозяйственной палате. Его отозвали из отпуска, а затем прекратили полномочия.

Служба безопасности Украины подтвердила, что по данным российских реестров, у Богдана Львова есть паспорт государства-агрессора. В соответствии с Основным законом Украины, полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или обретения судьей гражданства другого государства. Учитывая эти обстоятельства и руководствуясь профильным законодательством, Верховный Суд отстранил Львова от должности.

Приказ о прекращении полномочий Богдана Львова / Фото Верховного Суда

Князев заверил, что это беспрецендентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и профильного закона применяются впервые.

Но во времена полномасштабной войны с Россией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей,

– подчеркнули в приказе.

Сам судья Богдан Львов все отрицает

В Верховном Суде отметили, что Богдан Львов отрицает наличие российского паспорта. Вместе с тем, в органе убеждены, что его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету суда. Мол, у общества может возникнуть недоверие к решениям Верховного Суда. А этого никогда не должно произойти.

Также Всеволод Князев заверил, что Богдан Львов не лишался права доказывать отсутствие российского гражданства. Впрочем, пока информация не будет опровергнута в определенном порядке, Верховный Суд будет опираться на сведения СБУ.

Обратите внимание! СБУ сообщила Верховному Суду о российском гражданстве Богдана Львова 3 октября. Тогда в ведомстве отметили, что проверка данных продолжается.

Что известно про Богдана Львова

3 октября Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда провел собрание по освобождению от должности Богдана Львова. "За" проголосовал 21 судья, еще 18 – "против".