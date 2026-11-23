Как сообщила Береговая охрана Финляндии, после пересечения финской морской границы полную ответственность за аварийно-спасательные работы возьмет на себя российская сторона.

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Каковы подробности?

Специалисты зафиксировали остаточный термический нагрев в отдельных отсеках, однако риска внезапного опрокидывания судна пока нет.

Все 16 членов экипажа были эвакуированы на вспомогательное российское судно, которое подошло на помощь. Один из моряков во время инцидента получил незначительные травмы.

"Тепловизоры показывают, что некоторые контейнеры нагреты, но судно достаточно стабильно, чтобы начать буксировку", – говорится в заявлении финской стороны.

Логистика военного ведомства России понесла ущерб

По данным Сил обороны Финляндии, 121-метровое судно получило повреждения в международных водах к западу от российского острова Гогланд, после чего его отнесло в финскую акваторию.

Военные отмечают, что повреждение грузового сухогруза на маршруте из Санкт-Петербурга в Калининград, скорее всего, было совершено Украиной.

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Судно Sparta II находится под санкциями США и принадлежит компании "Оборонлогистика", которая напрямую обеспечивает перевозки для Министерства обороны России.

Ликвидация пожара продолжалась двое суток силами трех государств, в частности эстонского спасательного судна "Генерал Курвитс", поскольку существовал серьезный риск затопления аварийного борта.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подчеркнул, что инцидент является прямым проявлением реализации законного права Украины на защиту. Командующий ВМС Эстонии Иво Варк в эфире ERR предупредил о высокой вероятности новых атак в Балтийском море, напомнив о недавнем ударе по российскому военному кораблю в этом районе.

Правительство Финляндии параллельно проводит расследование в связи с нарушением воздушного пространства российским вертолетом. Министр обороны Финляндии Антти Хякканен отметил, что этот полет мог быть напрямую связан с операцией Москвы по сопровождению и защите поврежденного сухогруза.

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Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, судно Sparta II неоднократно использовалось военными структурами России для пере перевозка тяжелой техники,, в том числе с помощью систем С-300 из Сирии.

Также ранее мы сообщали, что председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко указывал на обеспокоенность Москвы в связи с возможным раскрытием скрытых грузов на борту иностранными инспекторами.