Як повідомила Берегова охорона Фінляндії, після перетину фінського морського кордону повну відповідальність за аварійно-рятувальні роботи перебере на себе російська сторона.

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Які подробиці?

Фахівці зафіксували залишкове термічне нагрівання в окремих відсіках, проте ризику раптового перекидання борта наразі немає.

Усіх 16 членів екіпажу евакуювали на допоміжний російський борт, який підійшов на допомогу. Один із моряків під час інциденту зазнав незначних ушкоджень.

"Тепловізори показують, що деякі контейнери нагріті, але судно достатньо стабільне, щоб почати буксирування", – йдеться в заяві фінської сторони.

Логістика військового відомства Росії зазнала ураження

За даними Сил оборони Фінляндії, 121-метровий борт зазнав ушкоджень у міжнародних водах на захід від російського острова Гогланд, після чого його віднесло у фінську акваторію.

Військові зазначають, що ураження вантажного суховантажу на маршруті із Санкт-Петербурга до Калінінграда, найімовірніше, здійснила Україна.

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Судно Sparta II перебуває під санкціями США та належить компанії "Оборонлогістика", яка безпосередньо забезпечує перевезення для Міністерства оборони Росії.

Ліквідація вогню тривала дві доби силами трьох держав, зокрема естонського рятувального судна "Генерал Курвітс", оскільки існував серйозний ризик затоплення аварійного борту.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підкреслив, що інцидент є прямим проявом реалізації законного права України на захист. Командувач ВМС Естонії Іво Варк в етері ERR попередив про високу ймовірність нових атак у Балтійському морі, нагадавши про нещодавній удар по російському військовому кораблю в цьому районі.

Уряд Фінляндії паралельно проводить розслідування щодо порушення повітряного простору російським вертольотом. Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен зазначив, що цей політ міг бути безпосередньо пов'язаний з операцією Москви із супроводу та захисту підбитого суховантажу.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, судно Sparta II неодноразово використовувалося військовими структурами Росії для перевезення важкої техніки, включно із системами С-300 із Сирії.

Також раніше ми розповідали, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вказував на занепокоєння Москви через можливе розкриття прихованих вантажів на борту іноземними інспекторами.