В ефірі 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про наслідки ураження корабля для ворога. Він зазначив, що цей інцидент став болючим ударом по військовій логістиці агресора та продемонстрував безпорадність російського флоту навіть у Балтійському морі.

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Що приховував підсанкційний борт

За словами експерта, підпорядковане Міністерству оборони Росії судно має тривалу історію сумнівних рейсів. Борт виконував не лише завдання з транспортування військових вантажів.

Воно помічалося не тільки в тому, що перевозило зброю – на ньому перевозили і контрабанду. Є згадки, що воно займалося перевезенням так званих хабарів у вигляді золота, дорогоцінних каменів чи наркотичних речовин. У нього велика безславна історія, тому й не дивно, що воно так закінчує свою діяльність– підкреслив військовий.

Зараз аварійне судно намагаються загасити як російські пожежні кораблі, так і рятувальні служби Фінляндії та Естонії. Перспектива допуску іноземних фахівців на борт спричинила справжню тривогу в Кремлі.

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Створюється враження, що росіяни були б більше задоволені, якби це судно потонуло, аніж якщо його врятують. Якщо Росія заборонить доступ рятувальникам інших країн, усім буде зрозуміло: їм є що приховувати– пояснив гість ефіру.

Іван Тимочко про ураження російського судна "Спарта 2": відео

Логістичний глухий кут агресора

Іван Тимочко переконаний, що Москва навряд чи зважиться на оперативну зміну морських маршрутів через високу бюрократичну та навігаційну складність подібних рішень.

Поки росіяни не покладуть під ударами сотню-другу танкерів, навряд чи вони змінять маршрути. Це їхня твердолобість. Змінювати такі маршрути надзвичайно складно: потрібно попереджати світові корпорації, витрачати шалені ресурси на аналітику та супутникову навігацію– зазначив експерт.

Він також додав, що офіційне виявлення контрабанди або незадекларованого військового вантажу може призвести до повної заборони на прийом російських кораблів у портах більшості країн світу.

Нагадаємо, що 21 листопада у нейтральних водах Фінської затоки дрони атакували вантажне судно Sparta II, через що фінська влада запроваджувала обмеження для судноплавства та авіації. Водночас аналітики зазначали, що операція показала суттєве розширення географії ударів по ворожих силах.