Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, поки немає підтверджених фактів причетності України до цієї атаки.

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Хто міг здійснити таку атаку?

Як наголосив Попович, якщо за цим справді стоять українські сили, то це свідчить про колосальне розширення географії ударів. Дістати безпілотниками судно у Фінській затоці – це дійсно складно.

Я не можу сказати, що це ми. Хоча якщо це ми, то географія ударів по російських військових суднах значно розширюється. В який спосіб це можна було б зробити з нашого боку – я собі не уявляю. Але якщо самі, то можна лише пишатися, що тепер можемо діставати навіть у Фінську затоку, яка віддалена від України кількома країнами– зазначив Попович.

Аналітик звернув увагу на складність такої операції, оскільки ураження рухомого судна принципово відрізняється від ударів по стаціонарних об'єктах на зразок порту Усть-Луга. Суховантаж зупинили на ходу приблизно за 5 кілометрів від берега. І поки незрозуміло, чим саме вдалося уразити судно.

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Військовий оглядач прокоментував атаку по російському судну в Фінській затоці: дивіться відео 24 Каналу

Корабель міг перевозити будь-яку зброю чи навіть ракети до Калінінграда, який Росія регулярно використовує для дестабілізації регіону.

При цьому не варто відкидати сценарій, що це може бути російська провокація, щоб мати приводи почати агресивні дії щодо країн Балтії.

Якщо росіяни скажуть, що це щось було "запущено з Балтії", то тоді це можна покласти в основу якоїсь заяви і початку якихось конкретних агресивних дій потім проти країн Балтії– підсумував Попович.

До слова, раніше у Фінській затоці два безпілотники атакували вантажне судно, через що екіпаж довелося екстрено рятувати у відкритому морі.