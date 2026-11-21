Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, пока нет подтвержденных фактов причастности Украины к этой атаке.

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Кто мог совершить такую атаку?

Как подчеркнул Попович, если за этим действительно стоят украинские силы, то это свидетельствует о колоссальном расширении географии ударов. Поразить беспилотниками судно в Финском заливе – это действительно сложно.

Я не могу сказать, что это мы. Хотя если это мы, то география ударов по российским военным судам значительно расширяется. Каким образом это можно было бы сделать с нашей стороны – я себе не представляю. Но если это мы, то можно только гордиться тем, что теперь мы можем наносить удары даже в Финском заливе, который удален от Украины несколькими странами– отметил Попович.

Аналитик обратил внимание на сложность такой операции, поскольку поражение движущегося судна принципиально отличается от ударов по стационарным объектам, таким как порт Усть-Луга. Сухогруз остановили на ходу примерно в 5 километрах от берега. И пока непонятно, чем именно удалось поразить судно. Сухогруз остановили на ходу примерно в 5 километрах от берега. И пока непонятно, чем именно удалось поразить судно.

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Военный обозреватель прокомментировал атаку на российское судно в Финском заливе: смотрите видео 24 Канала

Корабль мог перевозить любое оружие или даже ракеты в Калининград, который Россия регулярно использует для дестабилизации региона.

При этом не стоит исключать сценарий, что это может быть российская провокация, чтобы иметь повод начать агрессивные действия в отношении стран Балтии.

Если россияне скажут, что это что-то было "запущено из Балтии", то тогда это можно положить в основу какого-то заявления и начала каких-то конкретных агрессивных действий впоследствии против стран Балтии– подытожил Попович.

К слову, ранее в Финском заливе два беспилотника атаковали грузовое судно, потому что экипаж пришлось экстренно спасать в открытом море.