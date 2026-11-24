В Силах обороны Финляндии сообщили, что после попаданий беспилотников в международных водах недалеко от границы с Россией на судне раздались взрывы, и его экипаж пришлось экстренно эвакуировать. Инцидент также вынудил ввести временные ограничения на авиационное движение и судоходство в восточной части залива.

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Из-за пробоин и дрейфа горящее судно было отнесено в территориальные воды Финляндии. К ликвидации пожара привлекли финскую Береговую охрану, специалисты которой в течение длительного времени охлаждали контейнеры с грузом, чтобы избежать новых детонаций и масштабного загрязнения моря.

Транспортное судно находится под санкциями США и Украины из-за регулярных перевозок военной техники и вооружения для армии России.

В частности, судно ранее доставляло технику из Сирии и Алжира, а также работало на балтийском маршруте в Калининград под управлением компании "Оборонлогистика".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Финском заливе беспилотник совершил атаку на российский корабль. Тогда же вскоре после атаки российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии.