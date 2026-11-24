У Силах оборони Фінляндії повідомили, що після влучань безпілотників у міжнародних водах неподалік кордону Росії на судні пролунали вибухи, а його команду довелося екстрено евакуювати. Інцидент також змусив запровадити тимчасові обмеження на авіаційний рух і судноплавство у східній частині затоки.

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Через отримані пробоїни та дрейф охоплений полум'ям борт знесло у територіальні води Фінляндії. До ліквідації вогню залучили фінську Берегову охорону, фахівці якої тривалий час охолоджували контейнери з вантажем, аби уникнути нових детонацій та масштабного забруднення моря.

Транспортний корабель перебуває під санкціями США та України через регулярні перевезення військової техніки та озброєння для армії Росії.

Зокрема, судно раніше доправляло техніку із Сирії та Алжиру, а також працювало на балтійському маршруті до Калінінграда під управлінням компанії "Оборонлогістика".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Фінській затоці безпілотник атакував російський корабель. Тоді ж невдовзі після атаки російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії.