Теплее всего, как ни странно, будет на Востоке и Севере нашей страны.
Важно В Киеве разыгралась непогода: свалило более сотни деревьев
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в среду почти по всей территории Украины будет сухо. Кратковременные осадки возможны только:
- ночью на Востоке,
- днем в Черновицкой области.
Температура воздуха будет колебаться около нуля. Во многих регионах возможен гололед из-за того, что ночи будут морозными, а дни – с плюсовой температурой. Средняя температура будет составлять:
- в восточных областях +3...+8 градусов,
- на Юге +7...+12 градусов.
В Киеве 23 ноября будет преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут 0 градусов, а ночью – -1...-4 градуса.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В большинстве областей на Западе Украины облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем ожидается мелкий снег, который вечером перейдет в дождь со снегом. Столбики термометров опустятся до -5 градусов ночью, а вот днем будет 0...+1 градус. На Востоке будет немного теплее – +3…+5 градусов днем. Небо тоже почти все время будет облачным, днем возможно небольшое прояснение.
На Севере облака будут хоронить небо все время, но осадков не будет. Температура будет держаться на уровне 0 градусов. Несмотря на ясную ночь в большинстве областей Юга утро будет пасмурным. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.
Ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо будет облачным. Утро и день пройдут без осадков -2...0 градусов.
Погода в городах Украины 23 ноября
Ужгород – -3...+1
Львов – -4...+1
Ивано-Франковск – -5...+1
Тернополь – -4...+1
Черновцы – -4...+1
Хмельницкий – -4...+1
Луцк – -4...0
Ровно – -5...-1
Житомир – -5...-1
Винница – -5...+1
Одесса – 0...+6
Николаев – 0...+6
Херсон – 0...+6
Симферополь – +1…+11
Кропивницкий – -4…+1
Черкассы – -4…+1
Чернигов – -4…0
Сумы – -3...0
Полтава – -3...+1
Днепр – -3...+1
Запорожье – 0…+6
Донецк – 0…+5
Луганск – +1...+5
Харьков – +0...+5
Киев – -4…0
Прогноз погоды на 23 ноября / Фото Укргидрометцентра