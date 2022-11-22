Найтепліше, як не дивно, буде на Сході та Півні нашої країни.
Важливо У Києві розгулялась негода: повалило понад сотню дерев
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у середу майже по всій території України буде сухо. Короткочасні опади можливі лише:
- вночі на Сході,
- вдень у Чернівецькій області.
Температура повітря коливатиметься близько нуля. У багатьох регіонах можлива ожеледиця через те, що ночі будуть морозні, а дні – з плюсовою температурою. Середня температура складатиме:
- у східних областях +3...+8 градусів,
- на Півдні +7...+12 градусів.
У Києві 23 листопада буде переважно без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0 градусів, а вночі – -1...-4 градуси.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
У більшості областей на Заході України хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ зі снігом. Стовпчики термометрів опустяться аж до – 5 градусів вночі, а от вдень буде 0...+1 градус. На Сході буде трошки тепліше – +3...+5 градусів вдень. Небо також майже весь час буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення.
На Півночі хмари будуть ховати небо весь час, але опадів не буде. Температура триматиметься на рівні 0 градусів. Попри ясну ніч у більшості областей Півдня ранок буде похмурий. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.
Ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів, -2...0 градусів.
Погода у містах України 23 листопада
Ужгород – -3...+1
Львів – -4...+1
Івано-Франківськ – -5...+1
Тернопіль – -4...+1
Чернівці – -4...+1
Хмельницький – -4...+1
Луцьк – -4...0
Рівне – -5...-1
Житомир – -5...-1
Вінниця – -5...+1
Одеса – 0...+6
Миколаїв – 0...+6
Херсон – 0...+6
Сімферополь – +1…+11
Кропивницький – -4…+1
Черкаси – -4…+1
Чернігів – -4…0
Суми – -3...0
Полтава – -3...+1
Дніпро – -3...+1
Запоріжжя – 0…+6
Донецьк – 0…+5
Луганськ – +1...+5
Харків – +0...+5
Київ – -4…0
Прогноз погоди на 23 листопада / Фото Укргідрометцентру