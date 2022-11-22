Найтепліше, як не дивно, буде на Сході та Півні нашої країни.

Важливо У Києві розгулялась негода: повалило понад сотню дерев

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у середу майже по всій території України буде сухо. Короткочасні опади можливі лише:

вночі на Сході,

вдень у Чернівецькій області.

Температура повітря коливатиметься близько нуля. У багатьох регіонах можлива ожеледиця через те, що ночі будуть морозні, а дні – з плюсовою температурою. Середня температура складатиме:

у східних областях +3...+8 градусів,

на Півдні +7...+12 градусів.

У Києві 23 листопада буде переважно без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0 градусів, а вночі – -1...-4 градуси.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У більшості областей на Заході України хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ зі снігом. Стовпчики термометрів опустяться аж до – 5 градусів вночі, а от вдень буде 0...+1 градус. На Сході буде трошки тепліше – +3...+5 градусів вдень. Небо також майже весь час буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення.

На Півночі хмари будуть ховати небо весь час, але опадів не буде. Температура триматиметься на рівні 0 градусів. Попри ясну ніч у більшості областей Півдня ранок буде похмурий. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

Ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів, -2...0 градусів.

Погода у містах України 23 листопада

Ужгород – -3...+1

Львів – -4...+1

Івано-Франківськ – -5...+1

Тернопіль – -4...+1

Чернівці – -4...+1

Хмельницький – -4...+1

Луцьк – -4...0

Рівне – -5...-1

Житомир – -5...-1

Вінниця – -5...+1

Одеса – 0...+6

Миколаїв – 0...+6

Херсон – 0...+6

Сімферополь – +1…+11

Кропивницький – -4…+1

Черкаси – -4…+1

Чернігів – -4…0

Суми – -3...0

Полтава – -3...+1

Дніпро – -3...+1

Запоріжжя – 0…+6

Донецьк – 0…+5

Луганськ – +1...+5

Харків – +0...+5

Київ – -4…0



Прогноз погоди на 23 листопада / Фото Укргідрометцентру