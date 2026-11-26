В эфире 24 Канала эксперт отметил, что даже потенциальный транзит сельхозпродукции через Грецию не решит логистических проблем из-за отсутствия общей границы и жестких ограничений на маршруты. По его словам, расширению сухопутных коридоров в настоящее время мешают внутриполитические процессы в соседних странах ЕС.

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Почему расширение сухопутного транзита приостановилось

Пендзин пояснил, что текущая ситуация с транзитом оказалась сложнее, чем в 2022 году. Тогда европейские партнеры оперативно увеличили пропускную способность коридоров в 2,5–3 раза через Польшу, Румынию и Венгрию, однако сейчас этот процесс фактически остановился.

Проблема принципиально заключается в том, что имеющимися мощностями по суше мы можем вывезти от силы 10% украинского экспорта– подчеркнул эксперт.

На логистику оказывают давление предстоящие избирательные кампании в соседних странах. Как напомнил Олег Пендзин, в Польше и Румынии на 2027 год запланированы выборы, поэтому власти вынуждены учитывать интересы местных фермеров. Сложности ощущаются и в ходе переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в рамках кластеров логистики и сельского хозяйства, где польская сторона настаивает на ухудшении условий для украинского агросектора.

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Эксперт о том, почему сухопутные коридоры через страны ЕС не способны заменить морской путь: видео

Риски для отечественной экономики

Специалист убежден, что без разблокированных морских путей отечественный бизнес будет постоянно подвергаться политическому давлению со стороны соседей.

Поэтому, повторю еще раз, на мой взгляд, открытие портов Черного моря является абсолютно безальтернативным. 90% украинского экспорта идет через порты– подчеркнул Олег Пендзин.

Ранее стало известно, что Греция готовит железнодорожный маршрут, чтобы наладить экспорт украинского зерна через порт Александруполис.