В ефірі 24 Каналу фахівець зауважив, що навіть потенційний транзит агропродукції через Грецію не розв'яже логістичних проблем через відсутність спільного кордону та жорсткі обмеження маршрутів. За його словами, розширенню сухопутних коридорів наразі заважають внутрішньополітичні процеси в сусідніх країнах ЄС.

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Чому розширення транзиту суходолом зупинилося

Пендзин пояснив, що поточна ситуація з транзитом виявилася складнішою, ніж у 2022 році. Тоді європейські партнери оперативно збільшили пропускну спроможність коридорів у 2,5 – 3 рази через Польщу, Румунію та Угорщину, проте зараз цей розвиток фактично зупинився.

Проблема принципово полягає в тому, що існуючими потужностями по суходолу ми можемо вивезти хіба 10% українського експорту– підкреслив експерт.

На логістику тиснуть майбутні виборчі кампанії в сусідніх державах. Як нагадав Олег Пендзин, у Польщі та Румунії на 2027 рік заплановані вибори, через що влада змушена зважати на інтереси місцевих фермерів. Складнощі відчутні й під час переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу в межах кластерів логістики та сільського господарства, де польська сторона наполягає на погіршенні умов для українського агросектору.

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Експерт про те, що сухопутні коридори через країни ЄС не здатні замінити морський шлях: відео

Ризики для вітчизняної економіки

Фахівець переконаний, що без розблокованих морських шляхів вітчизняний бізнес постійно наражатиметься на політичний тиск з боку сусідів.

Тому, ще раз говорю, як на мене, відкриття портів Чорного моря є абсолютно безальтернативним. 90% українського експорту іде портами– наголосив Олег Пендзин.

Раніше стало відомо, що Греція готує залізничний маршрут, щоб налагодити експорт українського зерна через порт Александруполіс.