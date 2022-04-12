Таким образом бизнес полностью теряет возможность работать, платить налоги, поддерживать экономику страны.

Стоящее Путинизм базируется на откровенном бреде и фантазиях

Еще с начала войны в Украине правительство запретило продажу алкогольных напитков. С одной стороны, это логично – для победы над врагом без дисциплины не обойтись. Однако отключение государством целой отрасли экономики, в которой задействованы десятки предприятий и тысячи сотрудников, лишь привело к значительному недополучению налогов в бюджет и спровоцировало рост активности на теневом рынке.

Как это отразилось на производстве

Самое первое, что сделала компания Nemiroff в начале войны, – закрыла предприятие и приостановила производство продукции. Больше месяца наш завод в Немирове Винницкой области не производил продукции для внутреннего рынка и экспорта.

Прежде всего такое решение приняли для гарантии безопасности работников. Для нас это было и будет наивысшим приоритетом.

Вторая причина – запрет продаж. Вместе с введением военного положения в стране правительство официально запретило продажу алкоголя на территории Украины: магазины забрали с полок всю продукцию, бары потеряли возможность работать. Когда ты не имеешь возможности продавать, то нет смысла и производить.

Еще одна веская причина – шоковая остановка всех логистических цепей. При тех условиях компания не имела возможности обеспечить завод поставками необходимых материалов – от сырья до упаковки, а также гарантировать доставку сетям и дистрибьюторам.

Перед нами встал вопрос – как в дальнейшем отгружать готовую продукцию на экспорт? В довоенный период мы закрывали вопрос экспорта через порты Одессы, пока такая возможность недоступна. Приостановлен был и путь автомобильным транспортом из-за запрета выезда водителей за границу.

Не пропустите Готовят дар в спину: ситуация на юге Украины значительно осложнена

Как это повлияло на алкогольную индустрию

Производство водки или любого другого крепкого алкоголя – это лишь заключительное звено длинной цепи, составляющими которого являются различные поставщики и производители Украины – от фермеров, которые выращивают зерно, из которого изготавливается спирт, до производителей бутылок, колпачков, этикеток, картона, пленок и тому подобное.

Сюда мы также включаем инфраструктурные элементы: перевозчиков, складских операторов, таможенных брокеров и сертификационные компании.

И финальный этап – заведения торговли, как розничные магазины, так и кафе, бары, рестораны, которые тоже остались без товара и возможности работать за баром.

Поэтому когда не работает ключевое звено большой цепи, это влияет и на смежные бизнесы. Как результат – не выплачивается значительное количество заработных плат работникам и не поступают налоги в бюджеты разных уровней.

Последствия запрета после месяца войны

Сейчас официально торговля алкоголем запрещена, впрочем на самом деле она продолжается. Покупка и продажа алкоголя продолжается, однако в тени, то есть бюджет государства не получает никаких поступлений, нет гарантий для рабочих мест и возможностей для поддержки экономики и ВСУ.

Важно знать, что одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине является именно алкогольная отрасль. Каждый производитель ежедневно платил миллионы гривен в бюджет. Однако особенность акцизного налога заключается в том, что он уплачивается авансом, еще до производства.

Актуально Запад хотел "слить" Украину, мы отказались: что на самом деле происходило, когда "нас предупреждали"

Что будет дальше

Некоторые регионы начали снимать полный запрет на продажу алкоголя лишь недавно. Например, в Киеве с 1 апреля разрешили продавать алкоголь, но только в промежутке с 11:00 до 16:00. Мы неоднократно предлагали правительству подобные решения об ограниченном контролируемом разрешении на продажу алкогольной продукции на территории, где не ведутся боевые действия.

Ограниченная продажа алкоголя возможна в разных вариантах – как разрешение продавать алкоголь только в определенное время суток, так и ограничение количества – не более одной бутылки на человека и тому подобное.

После принятия этого решения не надо ждать мгновенного возобновления производства, но оно даст зеленый свет продаже изготовленных до 24 февраля 2022 года складских запасов алкогольной продукции заведениям торговли и дистрибьюторам. А они, со своей стороны, смогут рассчитаться с производителями.

Наибольший результат можно получить после возобновления работы алкогольной отрасли – возвращение средств в оборот, что позволит выплачивать заработные платы работникам и платить налоги, которые сейчас в прямом смысле жизненно необходимы для безопасности нашего государства. В результате будет значительная поддержка для работников отрасли, местных бюджетов и нашего государства!

Может заинтересовать – интервью с украинским ресторатором Евгением Клопотенко: смотрите видео