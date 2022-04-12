Таким образом бизнес полностью теряет возможность работать, платить налоги, поддерживать экономику страны.
Стоящее Путинизм базируется на откровенном бреде и фантазиях
Еще с начала войны в Украине правительство запретило продажу алкогольных напитков. С одной стороны, это логично – для победы над врагом без дисциплины не обойтись. Однако отключение государством целой отрасли экономики, в которой задействованы десятки предприятий и тысячи сотрудников, лишь привело к значительному недополучению налогов в бюджет и спровоцировало рост активности на теневом рынке.
Как это отразилось на производстве
Самое первое, что сделала компания Nemiroff в начале войны, – закрыла предприятие и приостановила производство продукции. Больше месяца наш завод в Немирове Винницкой области не производил продукции для внутреннего рынка и экспорта.
Прежде всего такое решение приняли для гарантии безопасности работников. Для нас это было и будет наивысшим приоритетом.
Вторая причина – запрет продаж. Вместе с введением военного положения в стране правительство официально запретило продажу алкоголя на территории Украины: магазины забрали с полок всю продукцию, бары потеряли возможность работать. Когда ты не имеешь возможности продавать, то нет смысла и производить.
Еще одна веская причина – шоковая остановка всех логистических цепей. При тех условиях компания не имела возможности обеспечить завод поставками необходимых материалов – от сырья до упаковки, а также гарантировать доставку сетям и дистрибьюторам.
Перед нами встал вопрос – как в дальнейшем отгружать готовую продукцию на экспорт? В довоенный период мы закрывали вопрос экспорта через порты Одессы, пока такая возможность недоступна. Приостановлен был и путь автомобильным транспортом из-за запрета выезда водителей за границу.
Не пропустите Готовят дар в спину: ситуация на юге Украины значительно осложнена
Как это повлияло на алкогольную индустрию
Производство водки или любого другого крепкого алкоголя – это лишь заключительное звено длинной цепи, составляющими которого являются различные поставщики и производители Украины – от фермеров, которые выращивают зерно, из которого изготавливается спирт, до производителей бутылок, колпачков, этикеток, картона, пленок и тому подобное.
Сюда мы также включаем инфраструктурные элементы: перевозчиков, складских операторов, таможенных брокеров и сертификационные компании.
И финальный этап – заведения торговли, как розничные магазины, так и кафе, бары, рестораны, которые тоже остались без товара и возможности работать за баром.
Поэтому когда не работает ключевое звено большой цепи, это влияет и на смежные бизнесы. Как результат – не выплачивается значительное количество заработных плат работникам и не поступают налоги в бюджеты разных уровней.
Последствия запрета после месяца войны
Сейчас официально торговля алкоголем запрещена, впрочем на самом деле она продолжается. Покупка и продажа алкоголя продолжается, однако в тени, то есть бюджет государства не получает никаких поступлений, нет гарантий для рабочих мест и возможностей для поддержки экономики и ВСУ.
Важно знать, что одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине является именно алкогольная отрасль. Каждый производитель ежедневно платил миллионы гривен в бюджет. Однако особенность акцизного налога заключается в том, что он уплачивается авансом, еще до производства.
Актуально Запад хотел "слить" Украину, мы отказались: что на самом деле происходило, когда "нас предупреждали"
Что будет дальше
Некоторые регионы начали снимать полный запрет на продажу алкоголя лишь недавно. Например, в Киеве с 1 апреля разрешили продавать алкоголь, но только в промежутке с 11:00 до 16:00. Мы неоднократно предлагали правительству подобные решения об ограниченном контролируемом разрешении на продажу алкогольной продукции на территории, где не ведутся боевые действия.
После принятия этого решения не надо ждать мгновенного возобновления производства, но оно даст зеленый свет продаже изготовленных до 24 февраля 2022 года складских запасов алкогольной продукции заведениям торговли и дистрибьюторам. А они, со своей стороны, смогут рассчитаться с производителями.
Наибольший результат можно получить после возобновления работы алкогольной отрасли – возвращение средств в оборот, что позволит выплачивать заработные платы работникам и платить налоги, которые сейчас в прямом смысле жизненно необходимы для безопасности нашего государства. В результате будет значительная поддержка для работников отрасли, местных бюджетов и нашего государства!
Может заинтересовать – интервью с украинским ресторатором Евгением Клопотенко: смотрите видео