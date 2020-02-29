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      Чем опасен сухой лед: простые советы, которые спасут жизнь

      - Читати новину українською

      Сухой лед активно используют в повседневной жизни. Им украшают коктейли в барах, он прекрасно сохраняет температуру продуктов, а также просто идеальное средство презентации вместо обычного льда. Однако распространенный сухой лед имеет множество опасностей. Больше – читайте в материале 24 канала.

      Что такое сухой лед

      Сухой лед производится из жидкой двуокиси углерода, то есть СО2. Его расширяют в результате сброса давления, в результате этого жидкость превращается в "снежную массу" с достаточно низкой температурой. Далее эта масса прессируется в гранулы размером от 3 до 18 миллиметров или же в блоки различной массы.

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      При нормальном атмосферном давлении температура сухого льда составляет -79 градусов по Цельсию. Однако если сухой лед подогреть – он превращается в газ.

      Где применяют сухой лед

      • В пищевой отрасли:

      Сухой лед широко используется при транспортировке замороженных и охлажденных продуктов и субстанций. А также при производстве мясных и кондитерских изделий, его добавляют в мясной фарш или тесто, охлаждая массу до нужной температуры. Он популярен в ресторанном секторе, для охлаждения без использования электричества или для создания различных визуальных эффектов.


      Сухой лед применяют в пищевой отрасли / Фото: Unsplash

      • В промышленности:

      Сухой лед применяется в качестве охлаждающего вещества в промышленных процессах, например, в обработке или при термической усадке деталей. Мелкие гранулы сухого льда используются для струйной очистки различных поверхностей и оборудования, например, в типографиях или пищевой промышленности.

      • В спектаклях и мероприятиях:

      Сухой лед также используется в дымовых машинах для создания эффекта тумана в театральных спектаклях и на мероприятиях.


      Сухой лед на детских праздниках / Фото: Ganz

      Чем опасен сухой лед

      Он не имеет вкуса и запаха и при испарении не оставляет следов. При обращении с сухим льдом необходимо соблюдать технику безопасности – при работе с ним нужно пользоваться перчатками. Ведь очень низкая температура продукта при контакте с кожей может спровоцировать серьезные ожоги. Также сухой лед запрещено использовать в закрытых помещениях, так как он может вызвать удушье.

      Как сухой лед взаимодействует с водой:

      В воде сухой лед начинает интенсивно испаряться и вода бурлит, в результате образуется туман. Помещение, в котором создается туман с помощью сухого льда и воды, должно быть с хорошей вентиляцией, а люди в нем должны быть в масках и специальной одежде.

      Если не соблюдать все меры безопасности, тогда есть риск отравиться углекислым газом или получить ожоги. Симптомы отравления углекислым газом, который выделяет сухой лед: головная боль, тошнота, затрудненное дыхание и рвота.

      Как уберечь жизнь:

      1. Не ешьте сухой лед.
      2. Не дышите его парами.
      3. Не позволяйте детям играть сухим льдом без присмотра взрослых.
      4. Храните сухой лед только в специальных негерметичных контейнерах.
      5. Соблюдайте правила безопасности.

      К слову, российская блогерша Екатерина Диденко едва не погибла 28 февраля во время празднования своего дня рождения с друзьями в банном комплексе. Хотя сама Диденко выжила, погибли ее 32-летний муж Валентин Диденко и 2 друзей, в целом пострадали 7 человек. Муж блогерши решил устроить ей эффектную вечеринку в честь 29-летия и для создания праздничного антуража высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда в разгар празднования.

      Смотрите видео, как на дне рождения Диденко засыпали сухой лед в бассейн:

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Отравление Газ
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