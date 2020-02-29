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      Чим небезпечний сухий лід: прості поради, що врятують життя

      - Читать новость на русском
      Чим небезпечний сухий лід / unsplash.com

      Сухий лід активно використовують у повсякденному житті. Ним прикрашають коктейлі у барах, він чудово зберігає температуру продуктів, а також є просто ідеальним засобом презентації замість звичайного льоду. Однак поширений сухий лід має безліч небезпек. Більше – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що таке сухий лід

      Сухий лід виробляється з рідкого двоокису вуглецю, тобто СО2. Його розширюють внаслідок скидання тиску, у результаті цього рідина перетворюється на "снігову масу" з досить низькою температурою. Далі ця маса пресується у гранули розміром від 3 до 18 міліметрів або ж у блоки різної маси.

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      При нормальному атмосферному тиску температура сухого льоду становить -79 градусів за Цельсієм. Однак якщо сухий лід підігріти – він перетворюється на газ.

      Де застосовують сухий лід

      • У харчовій галузі:

      Сухий лід широко використовується при транспортуванні заморожених і охолоджених продуктів і субстанцій. А також при виробництві м'ясних та кондитерських виробів, його додають у м'ясний фарш або тісто, охолоджуючи масу до потрібної температури. Він популярний у ресторанному секторі, для охолодження продуктів без використання електрики або для створення різних візуальних ефектів.


      Сухий лід застосовують у  харчовій галузі / Фото: Unsplash

      • У промисловості:

      Сухий лід застосовується у ролі охолоджуючої речовини в промислових процесах, наприклад, в обробці матеріалів або при термічній усадці деталей. Дрібні гранули сухого льоду використовуються для струменевого очищення різних поверхонь і устаткування, наприклад в друкарнях або харчової промисловості;

      • У виставах і заходах:

      Сухий лід також використовується у димових машинах для створення ефекту туману в театральних виставах і на заходах.


      Сухий лід на дитячих святах / Фото: Ganz

      Чим небезпечний сухий лід

      Він не має смаку і запаху і при випаровуванні не залишає слідів. При поводженні з сухим льодом необхідно дотримуватися техніки безпеки – при роботі з ним потрібно користуватися рукавичками. Адже надзвичайно низька температура продукту при контакті зі шкірою може спровокувати серйозні опіки. Також сухий лід заборонено використовувати у закритих приміщеннях, бо він може викликати задуху. 

      Як сухий лід взаємодіє з водою:

      У воді сухий лід починає інтенсивно випаровуватися і вода вирує, в результаті утворюється туман. Приміщення, в якому створюється туман за допомогою сухого льоду і води, повинно бути з хорошою вентиляцією, а люди у ньому мають бути в масках і спеціальному одязі.

      Якщо не дотримуватися всіх заходів безпеки, тоді є ризик отруїтися вуглекислим газом або отримати опіки. Симптоми отруєння вуглекислим газом, який виділяє сухий лід: головний біль, нудота, ускладнене дихання і блювота.

      Як вберегти життя:

      1. Не їжте сухий лід.
      2. Не дихайте його випарами.
      3. Не дозволяйте дітям бавитися сухим льодом без нагляду дорослих.
      4. Зберігайте сухий лід лише у спеціальних негерметичних контейнерах.
      5. Дотримуйтеся правил безпеки. 

      До слова, російська блогерка Катерина Діденко ледь не загинула 28 лютого під час святкування свого дня народження з друзями у банному комплексі. Хоча сама Діденко вижила, загинули її 32-річний чоловік Валентин Діденко та 2 друзів, загалом постраждали 7 людей. Чоловік блогерки вирішив влаштувати їй ефектну вечірку на честь 29-річчя і для створення святкового антуражу висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду у розпал святкування.

      Дивіться відео, як на дні народження Діденко засипали сухий лід у басейн:

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Отруєння Газ
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