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      День народження блогерки Діденко в Росії закінчився трьома смертями: що сталося

      - Читать новость на русском
      Діденко Катерина - новини / Фото з соцмереж

      Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро", ледь не загинула 28 лютого під час святкування свого дня народження з друзями в банному комплексі в Москві. Хоча сама Діденко вижила, загинули її 32-річний чоловік Валентин Діденко та 2 друзів, загалом постраждали 7 людей.

      Чоловік блогерки Діденко вирішив влаштувати їй ефектну вечірку на честь 26-річчя і для створення святкового антуражу висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду в розпал святкування.

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      Лід повинен був перетворитися на ефектну пару. Так і сталося, але при цьому відбулася хімічна реакція і з кубиків льоду почав активно виділятися вуглекислий газ. Оскільки він важчий за повітря, тому дим сконцентрувався на поверхні води і потрапив у дихальні шляхи тих, хто вирішив скупатися.

      Коли гості стрибнули у воду, то почали синіти і втрачати свідомість. Люди, що перебували у воді, отримали сильні хімічні опіки легенів.

      Дивіться відео, як на дні народження Діденко засипали сухий лід у басейн:

      На місце святкування прибули 4 бригади швидкої медичної допомоги. Спочатку ЗМІ повідомили про смерть Катерини Діденко, проте згодом блогерка це спростувала, записавши відеозвернення. При цьому її чоловік потрапив у реанімацію у вкрай важкому стані, де і помер.

      Всього участь у святкуванні брали 18 людей. Серед них – вагітна сестра іменинниці – Анна Діденко. Їй теж надавали допомогу.

      Дивіться відеозвернення Катерини Діденко, де вона повідомляє про смерть чоловіка:

      Без батька залишилися 2 дітей.

      Катерина Діденко діти чолвоік фото новини
      Подружжя Діденків та їхні діти / Фото з соцмереж

      Зауважимо, що працівники сауни попереджали Валентина, що в приміщенні небезпечно застосовувати таку кількість сухого льоду, але він проігнорував їхні слова.

      Додамо, що подружжя Діденків ще до трагедії експериментували з сухим льодом. Про це свідчать публікації фото і дописів у соцмережах.

      "Продовження експериментів з сухим льодом буде попереду", – писала блогерка.

      Катерина Діденко - новини що відомо смерть сухий лід
      Подружжя Діденків експериментувало з сухим льодом 

      Що кажуть хіміки

      "Сухий лід – це лужна субстанція, з якої в принципі, якщо на неї вода потрапила, виходить кислота. Ось і отримали в басейні концентрацію соляної кислоти. Ідіотів мало, хто таке на собі пробує. А сухий лід для охолодження морозива використовують. Зараз на ринку що завгодно можна купити", – розповів хімік Ігор Кукушкін з Російського союзу хіміків.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: LifeStyle Надзвичайні ситуації Москва Втрати Жертви Новини Росії
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