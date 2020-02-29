День народження блогерки Діденко в Росії закінчився трьома смертями: що сталося

Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро", ледь не загинула 28 лютого під час святкування свого дня народження з друзями в банному комплексі в Москві. Хоча сама Діденко вижила, загинули її 32-річний чоловік Валентин Діденко та 2 друзів, загалом постраждали 7 людей.

Чоловік блогерки Діденко вирішив влаштувати їй ефектну вечірку на честь 26-річчя і для створення святкового антуражу висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду в розпал святкування.

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Лід повинен був перетворитися на ефектну пару. Так і сталося, але при цьому відбулася хімічна реакція і з кубиків льоду почав активно виділятися вуглекислий газ. Оскільки він важчий за повітря, тому дим сконцентрувався на поверхні води і потрапив у дихальні шляхи тих, хто вирішив скупатися.

Коли гості стрибнули у воду, то почали синіти і втрачати свідомість. Люди, що перебували у воді, отримали сильні хімічні опіки легенів.

Дивіться відео, як на дні народження Діденко засипали сухий лід у басейн:

На місце святкування прибули 4 бригади швидкої медичної допомоги. Спочатку ЗМІ повідомили про смерть Катерини Діденко, проте згодом блогерка це спростувала, записавши відеозвернення. При цьому її чоловік потрапив у реанімацію у вкрай важкому стані, де і помер.

Всього участь у святкуванні брали 18 людей. Серед них – вагітна сестра іменинниці – Анна Діденко. Їй теж надавали допомогу.

Дивіться відеозвернення Катерини Діденко, де вона повідомляє про смерть чоловіка:

Без батька залишилися 2 дітей.



Подружжя Діденків та їхні діти / Фото з соцмереж

Зауважимо, що працівники сауни попереджали Валентина, що в приміщенні небезпечно застосовувати таку кількість сухого льоду, але він проігнорував їхні слова.

Додамо, що подружжя Діденків ще до трагедії експериментували з сухим льодом. Про це свідчать публікації фото і дописів у соцмережах.

"Продовження експериментів з сухим льодом буде попереду", – писала блогерка.



Подружжя Діденків експериментувало з сухим льодом

Що кажуть хіміки

"Сухий лід – це лужна субстанція, з якої в принципі, якщо на неї вода потрапила, виходить кислота. Ось і отримали в басейні концентрацію соляної кислоти. Ідіотів мало, хто таке на собі пробує. А сухий лід для охолодження морозива використовують. Зараз на ринку що завгодно можна купити", – розповів хімік Ігор Кукушкін з Російського союзу хіміків.