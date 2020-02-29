День рождения блогерши Диденко в России закончился тремя смертями: что случилось

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "Аптечный Ревизорро", едва не погибла 28 февраля во время празднования своего дня рождения с друзьями в банном комплексе в Москве. Хотя сама Диденко выжила, погибли ее 32-летний муж Валентин Диденко и 2 друзей, в целом пострадали 7 человек.

Муж блогерши Диденко решил устроить ей эффектную вечеринку в честь 26-летия и для создания праздничного антуража высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда в разгар празднования.

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Лед должен был превратиться в эффектный пар. Так и произошло, но при этом произошла химическая реакция и из кубиков льда начал активно выделяться углекислый газ. Поскольку он тяжелее воздуха, то дым сконцентрировался на поверхности воды и попал в дыхательные пути тех, кто решил искупаться.

Когда гости прыгнули в воду, то начали синеть и терять сознание. Люди, которые находились в воде, получили сильные химические ожоги легких.

Смотрите видео, как на дне рождения Диденко засыпали сухой лед в бассейн:

На место празднования прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи. Сначала СМИ сообщили о смерти Екатерины Диденко, однако впоследствии блогерша это опровергла, записав видеообращение. При этом ее муж попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где и умер.

Всего участие в праздновании принимали 18 человек. Среди них – беременная сестра именинницы – Анна Диденко. Ей тоже оказывали помощь.

Смотрите видеообращение Екатерины Диденко, где она сообщает о смерти мужа:

Без отца остались 2 детей.



Супруги Диденко и их дети / Фото из соцсетей

Заметим, что работники сауны предупреждали Валентина, что в помещении опасно применять такое количество сухого льда, но он проигнорировал их слова.

Добавим, что супруги Диденко еще до трагедии экспериментировали с сухим льдом. Об этом свидетельствуют публикации фото и сообщения в соцсетях.

"Продолжение эксперимента с сухим льдом будет впереди", – писала блогерша.



Супруги Диденко экспериментировали с сухим льдом

Что говорят химики

"Сухой лед – это щелочная субстанция, из которой в принципе, если на нее вода попала, выходит кислота. Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе пробует. А сухой лед для охлаждения мороженого используют. Сейчас на рынке что угодно можно купить", – рассказал химик Игорь Кукушкин из Российского союза химиков.