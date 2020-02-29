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      День рождения блогерши Диденко в России закончился тремя смертями: что случилось

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      Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "Аптечный Ревизорро", едва не погибла 28 февраля во время празднования своего дня рождения с друзьями в банном комплексе в Москве. Хотя сама Диденко выжила, погибли ее 32-летний муж Валентин Диденко и 2 друзей, в целом пострадали 7 человек.

      Муж блогерши Диденко решил устроить ей эффектную вечеринку в честь 26-летия и для создания праздничного антуража высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда в разгар празднования.

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      Лед должен был превратиться в эффектный пар. Так и произошло, но при этом произошла химическая реакция и из кубиков льда начал активно выделяться углекислый газ. Поскольку он тяжелее воздуха, то дым сконцентрировался на поверхности воды и попал в дыхательные пути тех, кто решил искупаться.

      Когда гости прыгнули в воду, то начали синеть и терять сознание. Люди, которые находились в воде, получили сильные химические ожоги легких.

      Смотрите видео, как на дне рождения Диденко засыпали сухой лед в бассейн:

      На место празднования прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи. Сначала СМИ сообщили о смерти Екатерины Диденко, однако впоследствии блогерша это опровергла, записав видеообращение. При этом ее муж попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где и умер.

      Всего участие в праздновании принимали 18 человек. Среди них – беременная сестра именинницы – Анна Диденко. Ей тоже оказывали помощь.

      Смотрите видеообращение Екатерины Диденко, где она сообщает о смерти мужа:

      Без отца остались 2 детей.

      Катерина Діденко діти чолвоік фото новини
      Супруги Диденко и их дети / Фото из соцсетей

      Заметим, что работники сауны предупреждали Валентина, что в помещении опасно применять такое количество сухого льда, но он проигнорировал их слова.

      Добавим, что супруги Диденко еще до трагедии экспериментировали с сухим льдом. Об этом свидетельствуют публикации фото и сообщения в соцсетях.

      "Продолжение эксперимента с сухим льдом будет впереди", – писала блогерша.

      Катерина Діденко - новини що відомо смерть сухий лід
      Супруги Диденко экспериментировали с сухим льдом

      Что говорят химики

      "Сухой лед – это щелочная субстанция, из которой в принципе, если на нее вода попала, выходит кислота. Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе пробует. А сухой лед для охлаждения мороженого используют. Сейчас на рынке что угодно можно купить", – рассказал химик Игорь Кукушкин из Российского союза химиков.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: LifeStyle Чрезвычайное происшествие Москва Потери Жертвы Новости России
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