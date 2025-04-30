А также будут состоять из трех рационов – завтрака, обеда и ужина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что известно о новых рационах для ВСУ

Халяльные сухпайки разработают для военных, которые придерживаются исламских норм питания, тогда как кошерные – будут отвечать требованиям кашрута и будут предназначены для военнослужащих, которые исповедуют иудаизм.

В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Перечень вторых блюд также включает разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и тому подобное.

Заметим, что продукты халяльных сухпайков должны соответствовать требованиям исламских норм питания (стандарт Халяль) и быть сертифицированными аккредитованным органом, а продукты кошерных сухпайков должны соответствовать требованиям кашрута.

Мы работаем над тем, чтобы питание в Вооруженных силах Украины было не только сбалансированным, но и действительно человекоцентричным – таким, что учитывает убеждения, религиозные нормы и личные предпочтения каждого военнослужащего,

– говорят в Минобороны.

Там уверяют, что все продукты соответствуют стандартам безопасности и качества, которые установленные украинским законодательством. А также добавляют, что в ближайшее время закупочное агентство министерства "Государственный оператор тыла" планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые по новой технической спецификации должны войти халяльные и кошерные.