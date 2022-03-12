Известно, что разрешено движение автомобилей в колонне. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали видео эвакуации.
Обратите внимание В Тростянке сменили место посадки для эвакуированных из-за обстрелов оккупантов
Что известно об эвакуации из Сум
Из Сумщины уже успели эвакуировать почти 2 700 человек. По "зеленому коридору" по состоянию на 12:00 выехали:
- 389 автомобилей с 1556 гражданами;
- 5 автобусов со 168 гражданами.
Как происходит эвакуация: смотрите видео
Какая ситуация по области
По состоянию на 12:00 12 марта:
- из Тростянца выехали 4 автомобиля с 27 лицами;
- из Лебедина – 26 авто с 80 лицами, 4 автобуса с 52 лицами;
- из Конотопа – 115 автомобилей с 550 лицами, 7 автобусов с 210 лицами;
- из Писаревки – 2 авто с 4 людьми, 2 автобуса с 50 гражданами.
Полный текст публикации:
В Сумах проходит размещение жителей в автобусах для эвакуации. Разрешено движение частных автомобилей в колонне.