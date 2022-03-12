Відомо, що дозволений рух автомобілів у колоні. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали відео евакуації.
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Що відомо про евакуацію з Сум
З Сумщини вже встигли евакуювати майже 2 700 людей. По "зеленому коридору" станом на 12:00 виїхали:
- 389 автомобілів із 1 556 громадянами;
- 5 автобусів із 168 громадянами.
Як відбувається евакуація: дивіться відео
Яка ситуація по області
Станом на 12:00 12 березня:
- з Тростянця виїхали 4 авто із 27 особами;
- з Лебедину – 26 авто із 80 особами, 4 автобуси із 52 особами;
- з Конотопу – 115 авто із 550 особами, 7 автобусів із 210 особами;
- з Писарівки – 2 авто із 4 людьми, 2 автобуси із 50 громадянами.
Повний текст публікації:
В Сумах відбувається розміщення мешканців в автобусах для евакуації. Дозволений рух приватних авто в колоні.