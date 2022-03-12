Відомо, що дозволений рух автомобілів у колоні. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали відео евакуації.

Зверніть увагу У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріли окупантів

Що відомо про евакуацію з Сум

З Сумщини вже встигли евакуювати майже 2 700 людей. По "зеленому коридору" станом на 12:00 виїхали:

389 автомобілів із 1 556 громадянами;

5 автобусів із 168 громадянами.

Як відбувається евакуація: дивіться відео

Яка ситуація по області

Станом на 12:00 12 березня:

з Тростянця виїхали 4 авто із 27 особами;

з Лебедину – 26 авто із 80 особами, 4 автобуси із 52 особами;

з Конотопу – 115 авто із 550 особами, 7 автобусів із 210 особами;

з Писарівки – 2 авто із 4 людьми, 2 автобуси із 50 громадянами.

Повний текст публікації:

В Сумах відбувається розміщення мешканців в автобусах для евакуації. Дозволений рух приватних авто в колоні.