Как избили ветерана АТО

Произошло это в ночь с 18 на 19 мая. Ветеран АТО в Сумах решил вступиться за девушек, к которым приставал мужчина. Одну из них агрессивный мужчина во время спора даже ударил в ногу. На крик о помощи и прибежал бывший служащий АТО.

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Он встал на защиту девушек, но получил в ответ агрессию. Нападающий ударил его головой о плитку и бил ногами, пока тот не потерял сознание. Когда ветерану АТО стало совсем плохо, мужчина достал телефон и снимал это на видео.

Он кричал: "АТОшник, который" вы*бывался, кричал я герой, вы посмотрите на это чмо!". Так, он щеголял тем, что смог повалить ветерана АТО на землю. Видео с его тефона опубликовали местные СМИ.

В это время девушки кричали на него и просили прекратить его бить. Затем на место подбежали другие мужчины, которые держали нападающего, пока не приедет полиция.

Что говорят в полиции

В комментарии 24 каналу в полиции Сумщины рассказали: действительно выезжали на вызов об избиении мужчины. Впрочем, уголовное производство в отношении этого не открыли, а нападающего отпустили. Все потому, что пострадавший сам отказался писать заявление.

Правоохранителям он заявил, что не имеет ни к кому претензий.

В полиции рассказали: пострадавшему 40 лет, мужчина, который на него напал – на три года моложе – 1983 года рождения.

Пострадавшим оказался ветеран АТО по имени Егор. В Союзе ветеранов войны с Россией отметили, что будут выяснять все обстоятельства ситуации. Там же опубликовали фото предполагаемого нападавшего.