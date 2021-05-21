Як побили ветерана АТО

Сталося це у ніч з 18 на 19 травня. Ветеран АТО у Сумах вирішив заступитися за дівчат, до яких чіплявся чоловік. Одну з них агресивний чоловік під час суперечки навіть вдарив у ногу. На крик по допомогу і прибіг колишній службовець АТО.

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Він став на захист дівчат, але отримав у відповідь агресію. Нападник вдарив його головою об плитку і бив ногами, поки той не знепритомнів. Коли АТОвцю стало зовсім зле, чоловік дістав телефон і знімав це на відео.

Він кричав: "АТОшник, який "ви**бувався, кричав я герой, ви подивіться на це чмо!". Так, він хизувався тим, що зміг повалити АТОвця на землю. Відео з його телефона опублікували місцеві ЗМІ.

У цей час дівчата кричали на нього і просили припинити його бити. Опісля на місце підбігли інші чоловіки, які тримали нападника, допоки не приїде поліція.

Що кажуть у поліції

У коментарі 24 каналу у поліції Сумщини розповіли: справді виїжджали на виклик щодо побиття чоловіка. Втім, кримінальне провадження щодо цього не відкрили, а нападника відпустили. Усе через те, що постраждалий сам відмовився писати заяву.

Правоохоронцям він заявив, що не має ні до кого претензій.

У поліції розповіли: постраждалому 40 років, чоловік, який на нього напав – на три роки молодший – 1983 року народження.

Постраждалим виявився ветеран АТО на ім'я Єгор. У Спілці ветеранів війни з Росією зазначили, що з'ясовуватимуть усі обставини ситуації. Там же опублікували фото ймовірного нападника.