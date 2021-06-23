Ужасный инцидент, в результате которого пострадали и люди, и животные, произошел недавно в Сумах.

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Охранник натравил на отца с ребенком собак

Все произошло вблизи строительной площадки, когда мужчина вместе с 8-летней дочерью выгуливал спаниеля. Тогда, по словам пострадавшего, охранник натравил на них 2 собак.

Он спустил поводок и сказал: "взять",

– рассказал отец.

После этого одна собака набросилась на его дочь, другая – начала кусать спаниеля.

"Он кричал порви, зачем ты с ней так легко. Рви ее на куски. Я испугалась, стояла и хотелось плакать", – поделился пережитым ребенок.

Пес покусал всех

На теле девочки остались следы от собачьих челюстей. Рана небольшая, однако страх остался надолго. Девушку спасали неравнодушные прохожие, они оттягивали агрессивную собаку. Мужчине пес прокусил палец.

Однако больше всего пострадал спаниель – ему пришлось делать 3-часовую операцию. В результате на брюхе четвероногого остался 15-сантиметровый шрам.

Врач сказал, что он родился в рубашке, еще немного и был бы поврежден кишечник и внутренние органы,

– рассказала владелица собаки.

По словам свидетеля инцидента, это уже не первый подобный случай. Охранник этой стройплощадки часто натравливает собак.

Охранника допросила полиция

Полицейские провели беседу с 60-летним охранником, но никаких деталей пока не рассказывают. Его коллеги не верят, что он способен на такое.

За собаками наблюдают, чтобы выяснить, не больны ли они бешенством. В то же время руководство компании извинилось перед семьей и пообещало уволить охранника и компенсировать расходы на лечение.