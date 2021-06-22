Жахливий інцидент, внаслідок якого постраждали і люди, і тварина, трапився нещодавно у Сумах.

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Охоронець нацькував на батька з дитиною собак

Усе відбулося поблизу будівельного майданчика, коли чоловік разом з 8-річною дочкою вигулював спанієля. Тоді, за словами постраждалого, охоронець нацькував на них 2 собак.

Він спустив повідець і сказав: "взяти",

– розповів батько.

Після цього одна собака накинулась на його дочку, інша – почала кусати спанієля.

"Він кричав порви, навіщо ти з нею так легко. Рви її на шматки. Я злякалася, стояла і хотілося плакати", – поділилася пережитим дитина.

Пес покусав усіх

На тілі дівчинки залишилися сліди від собачих щелеп. Рана невелика, однак страх залишився надовго. Дівчину рятували небайдужі перехожі, вони відтягували агресивну собаку. Чоловіку пес прокусив палець.

Однак найбільше постраждав спанієль – йому довелося робити 3-годинну операцію. У результаті на череві чотирилапого залишився 15-сантиметровий шрам.

Лікар сказав, що він народився в сорочці, ще трохи й був би пошкоджений кишківник і внутрішні органи,

– розповіла власниця собаки.

За словами свідка інциденту, це вже не перший схожий випадок. Охоронець цього будмайданчика часто нацьковує собак.

Охоронця допитала поліція

Поліцейські провели розмову з 60-річним охоронцем, але ніяких деталей наразі не розповідають. Його колеги не вірять, що він здатен на таке.

За собаками спостерігають, щоб з'ясувати, чи не хворі вони на сказ. Водночас керівництво компанії вибачилося перед сім'єю і пообіцяло звільнити охоронця та компенсувати витрати на лікування.