Трагедия случилась недалеко от аэропорта. Известно, что среди детей был младенец.

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Оккупанты ранили женщину в голову, она погибла на месте происшествия.

Заметим, похожая трагедия случилась в Киеве. Там под обстрел российской ДРГ также попал автомобиль с семьей. Российские военные убили родителей и 4-классницу. Двое других детей находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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