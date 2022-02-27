Трагедія трапилася неподалік аеропорту. Відомо, що серед дітей було немовля.

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Окупанти поранили жінку в голову, вона загинула на місці події.

Зауважимо, схожа трагедія трапилася у Києві. Там під обстріл російської ДРГ також потрапив автомобіль з родиною. Російські військові вбили батьків та 4-класницю. Двоє інших дітей перебувають у важкому стані в лікарні.

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