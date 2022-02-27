У якому стані постраждалі

Розстріл відбувся на вулиці Олени Теліги. Про це розповіла мама однокласника вбитої Поліни.

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На місці події загинули батьки та 4-класниця Поліна. Двоє інших дітей перебувають у важкому стані в лікарні:

у 17-річної сестри Поліни серйозне кульове поранення. Її стан стабільний;

молодший братик перебуває в Охматдиті.

У школі збирають гроші на допомогу для постраждалих дітей. Усі небайдуже можуть відправити гроші на картку 4149 4390 4739 5375.

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