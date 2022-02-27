В каком состоянии пострадавшие
Расстрел состоялся на улице Елены Телиги. Об этом рассказала мама одноклассника убитой Полины.
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На месте происшествия погибли родители и 4-классница Полина. Двое других детей находятся в тяжелом состоянии в больнице:
- у 17-летней сестры Полины серьезное пулевое ранение. Ее состояние стабильное;
- младший братец находится в Охматдете.
В школе собирают деньги на помощь для пострадавших детей. Все могут отправить деньги на карту 4149 4390 4739 5375.
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