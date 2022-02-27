Женщину в больницу забрала скорая. Такую информацию Геращенко сообщили в ГСЧС.

Важно Страшные последствия обстрела в Сумах: видео

Разрушенные дома в Сумах

Россияне разрушили одно здание типа "таунхаус" жилого массива Веретеновка. Он расположен по улице Сельхозтехника. Здание загорелось.

На этой улице был разрушен еще один дом.

Заметим, уже несколько дней в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Сегодня оккупанты обстреливали город из артиллерии.