Женщину в больницу забрала скорая. Такую информацию Геращенко сообщили в ГСЧС.
Важно Страшные последствия обстрела в Сумах: видео
Разрушенные дома в Сумах
Россияне разрушили одно здание типа "таунхаус" жилого массива Веретеновка. Он расположен по улице Сельхозтехника. Здание загорелось.
На этой улице был разрушен еще один дом.
Заметим, уже несколько дней в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Сегодня оккупанты обстреливали город из артиллерии.
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